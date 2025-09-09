В школах Екатеринбурга введут дистант из-за выборов

В школах Екатеринбурга, где будут организованы избирательные участки, введут дистанционное обучение. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

Школьников переведут на дистант уже с 11 сентября. За день до начала выборов начнется подготовка: в зданиях установят комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), развесят необходимую атрибутику и информацию.

«В дни голосования школы Екатеринбурга имеют возможность самостоятельно определять режим работы и занятости учащихся. Это может быть любая форма учебы или внеучебной занятости: День туриста, походы, экскурсии и прочие мероприятия. Этой практике уже много лет и она успешна», – уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как уже писал «Новый День», досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. На кресло главы региона претендуют пять кандидатов: Денис Паслер (ЕР), Андрей Кузнецов (СРЗП), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»).

Екатеринбург, Дарья Деменева

