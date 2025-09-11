российское информационное агентство 18+

Четверг, 11 сентября 2025, 08:21 мск

Екатеринбургские школьники покинули классы на три дня

С сегодняшнего дня и до конца недели в школах Екатеринбурга, где расположены избирательные участки, временно прекратились занятия.

За день до начала голосования здесь началась подготовка: в зданиях устанавливают комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), развешивают необходимую атрибутику и информацию, здания проверяют сотрудники полиции со служебными собаками.

«В дни голосования школы Екатеринбурга имеют возможность самостоятельно определять режим работы и занятости учащихся. Это может быть любая форма учебы или внеучебной занятости: День туриста, походы, экскурсии и прочие мероприятия. Этой практике уже много лет, и она успешна», – уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

