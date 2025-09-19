На что жить, если арестовали все счета: совет адвоката

Арест банковских счетов – крайне неприятная мера. Тем не менее, государство не имеет права оставлять человека совсем без средств к существованию. Источник в адвокатской среде рассказал «Новому Дню», что можно сделать, чтобы получить хоть что-то.

Итак, если у гражданина арестованы все банковские счета, он может подать в службу судебных приставов ходатайство, чтобы ему сохранили прожиточный минимум. В ходатайстве нужно указать номер счета с регулярными поступлениями, например, зарплатный. Судебные приставы рассмотрят это ходатайство, после чего направят в банк постановление о сохранении прожиточного минимума. Напомним, сейчас в Свердловской области он составляет в среднем 17 556 рублей в месяц.

Если у гражданина к тому же есть несовершеннолетние дети или другие иждивенцы, он должен сообщить об этом в суд, наложивший арест на счета. После чего суд вынесет определение о сумме, которая может быть сохранена на счету должника для содержания ребенка, – в размере прожиточного минимума или больше, в зависимости от конкретных обстоятельств. Определение также будет направлено в службу судебных приставов, а оттуда в банк.

Как уже сообщал «Новый День», 15 сентября были арестованы счета семьи Олега Чемезова – вице-губернатора Свердловской области. Он проходит ответчиком по делу о национализации активов бизнесменов Боброва и Бикова, и члены его семьи оказались в деле третьими лицами. «Я не смог детям питание купить, что вызвало у меня некоторое неудовольствие. Да, приходили приставы. У меня к правоохранительным органам претензий в этом плане нет. Поберегли детей. Но я не понимаю, как можно без уголовного дела арестовывать вообще все карты и счета, в том числе зарплатные. У жены проблемы с бизнесом, она платит зарплаты. Но пока, слава богу, у меня было немного личных денег, плюс попросили у друзей взаймы. Мы пока живем в таком формате», – рассказал вице-губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

