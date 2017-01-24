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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

Эсерам запретили митинговать в центре Екатеринбурга против транспортной реформы

Эсерам запретили митинговать в центре Екатеринбурга против транспортной реформы

Свердловскому отделению партии «Справедливая Россия» не согласовали проведение митинга 31 января на площади Труда.

Как сообщает пресс-служба отделения, в департаменте общественной безопасности Свердловской области организаторам заявили: «В указанном месте г. Екатеринбург, Площадь Труда (возле памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Генину), в заявленное Вами время и дату проводится публичное мероприятие другой общественно-политической организации, которая подала уведомление раньше Вас». Какая именно организация опередила «эсеров», в департаменте не сообщили. По мнению самих партийцев, это просто уловка, направленная на то, чтобы не дать им высказаться по актуальной проблеме. «Такое было уже неоднократно. В департаменте заявляют, что данное место в это время уже занято под другое мероприятие, но потом по факту там ничего не проходит», – рассказала представитель свердловских эсеров Мария Битковская.

Вместо площади Труда партийцам предложили перенести митинг на площадь Обороны, оставив то же время, и они согласились.

Напомним, по теме транспортной реформы в Екатеринбурге высказались большинство как рядовых горожан, так и наиболее активных депутатов. Эсер Дмитрий Ионин резюмировал, что «на ровном месте создана ситуация народного бунта, и людей нужно успокоить», после чего объявил, что 31 января «Справедливая Россия» намерена провести митинг против внедрения новой схемы.

Спикер заксо Людмила Бабушкина предложила разобраться в проблеме профильному комитету регионального парламента. Его председатель Валентин Лаппо, до недавнего прошлого – префект Железнодорожного района Екатеринбурга, по сути, поддержал мэрию, заявив, что «необходимость в переменах назрела», и «».

Сегодня реформу обсудили в городской думе, подробности – в наших ближайших материалах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.01.17

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