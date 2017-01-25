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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

Кондукторы маршруток начали антикампанию против новой транспортной схемы (ФОТО)

Кондукторы маршруток начали антикампанию против новой транспортной схемы (ФОТО)

Частные перевозчики Екатеринбурга включились в битву между сторонниками и противниками новой маршрутной схемы. Они решили привлечь на свою сторону пассажиров.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в вечерний час пик перевозчик, работающий на маршруте №054 – поселок Совхоз – Синие Камни, организовал опрос граждан прямо в маршрутке. Кондуктор, смуглый молодой человек, даже ничего не объяснял. Просто предлагал расписаться в подписном листе «за» или «против» отмены данного маршрута с 1 июля сего года. Как видно из фото, большинство пассажиров оказались против. Вслух граждане также выразили свое негодование.

Напомним, будущее частных перевозчиков после введения новой маршрутной схемы уже заинтересовало депутатов гордумы. В частности, на вчерашнем заседании депутат Дмитрий Сергин поинтересовался, что будет с коммерческим транспортом после внедрения новой сети: «Я так понимаю, ». Представитель мэрии в ответ сообщил, что мэрия не станет отказываться от услуг частных перевозчиков, но к ним будут предъявлены более строгие требования в конкурсе на муниципальный контракт. При этом он подчеркнул, что количество подвижного состава МОАП за счет покупки автобусов к ЧМ увеличится. «Мы принимаем конструктивные предложения. Транспортная схема еще не закончена. Комитет по транспорту ежедневно обрабатывает порядка 30-40 вопросов от населения. Пожелания будут учтены», – заявил Федотов в заключение беседы с думой.

Новый День: Кондукторы маршруток начали антикампанию против новой транспортной схемы (ФОТО)
Новый День: Кондукторы маршруток начали антикампанию против новой транспортной схемы (ФОТО)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

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