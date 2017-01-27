«Пойдем по торговым точкам, магазинам, кафе, на Плотинку с шапкой…» / Свердловские власти не смогли найти 1,5 млн рублей для отправки на состязания спортсменов-паралимпийцев (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 27.01.17

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Свердловская область теряет сборную по волейболу, представлявшую Россию на международных паралимпиадах. Уникальная команда по «волейболу сидя», базирующаяся на Урале и представляющая последние 10 лет Россию на международной арене, не может принять участие в Кубке чемпионов из-за отсутствия денег. Цена вопроса – 1,5 миллиона рублей, но в областном министерстве спорта говорят «Денег нет». Спортсмены не знают, как быть и готовы просто просить денег у горожан и бизнесменов.

Кубок чемпионов – ежегодное мероприятие, куда приглашаются все действующие чемпионы всех стран для подтверждения статуса. В этом году состязания для паралимпийского волейбола проводятся в Иране. Но России, похоже, участие в нем не грозит. В этом виде спорта отечественная сборная целиком состоит из свердловских спортсменов, тренирующихся в Екатеринбурге. Вызов на мероприятие команда получила еще в конце прошлого года. На поездку команды из 10 человек, 2 тренеров и 2 запасных нужно 1,5 миллиона рублей, но в областном министерстве спорта таких денег для чемпионов найти никак не могут. Не участвовать в турнире нельзя – Россия «просядет в рейтинге» – потеряет возможность заработать очки для будущих соревнований. Объяснять зарубежным арбитрам и коллегам про отсутствие денег на поездку спортсменам претит. Но сдаваться паралимпийцы не намерены – на днях они составили обращение к коммерсантам и просто неравнодушным жителям области с просьбой «помочь, кто сколько может», а со следующей недели планируют начать действовать. «Просто сами пойдем по торговым точкам, магазинам, кафе – ну не знаю, как еще быть. Хоть на Плотинку садись с шапкой, – пытается шутить главный тренер команды Сергей Якунин.

«Перед Рио (Летняя Паралимпиада в Рио-де-Жанейро 2016 года – прим. ред.) к нам приезжали египтяне для тренировочных игр. Ни одного не выиграли. Конечно, тут наше домашнее поле, но разница уровней спортсменов была очевидна для всех. Египтяне в Рио заняли 3 место, а вместо нас на Паралимпиаду поехала Украина, – рассказывает Сергей Якунин, старший тренер нашей команды по «волейболу сидя». – Сказать, что нам обидно, – это ничего не сказать».

Сейчас команда переживает отнюдь не лучшие времена – в прошлом году умер бессменный тренер команды Александр Овсянников, не состоялись для российских паралимпийцев игры в Рио, а недавно паралимпийская команда по волейболу сидя начала формироваться в Москве. «Сразу три ведущих игрока подписали контракты, им предложили совсем другие и финансовые, и социальные условия», – говорит собеседник агентства.

По словам тренера, свердловская сборная была организована в 96-м году. Спортсменов в команду собирали по всей области. В 2006-ом о паралимпийской команде волейболистов узнал Эдуард Россель. Впечатленный успехами и волей спортсменов, губернатор выделил 3,5 миллиона для развития молодежной команды. «Мы через год стали призерами на кубке Европы, а потом и Мира. И останавливаться не собирались. А сейчас для наших спортсменов даже тренировки – как задачка на выживание. После тренировок, а они каждый день по 4 часа, ребята еще на работу бегут, – рассказывает тренер, – потому что на 10 тысяч прожить невозможно. Кто курьером, кто таксистом работает. Про штатного врача и массажиста мы только помечтать можем. Недавно один игрок ушел – график работы изменился, и в утренние часы на тренировки попадать сейчас не сможет. Работу терять – тоже никак невозможно, семья. Голый энтузиазм команду держит. А вот иностранным коллегам стыдно признаться, что так нищенствуют чемпионы паралимпиады из Свердловской области».

Министр физкультуры, спорта и молодежной политики Леонид Раппопорт в интервью ТК «4 канал» по поводу паралимпийской сборной по «волейболу сидя» ранее уверял, что «никаких проблем с поездкой в Иран нет, и … все будет нормально». Однако, самим спортсменам в министерстве ответ все тот же – «денег нет». Паралимпийцы же готовы принять любую помощь, чтобы не лишиться возможности выступить на состязаниях.

Как играют в волейбол без ног, как звучат обещания от чиновников минспорта и как помогает спортсменам четвероногий талисман пес Ламбер – в видеорепортаже с тренировки паралимпийской команды по волейболу.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

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