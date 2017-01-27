Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция NDNews.ru подводит итоги третьей рабочей недели 2017 года. Информационная повестка начинает раскручиваться. По мнению экспертов, уже смело можно говорить о начале губернаторской гонки на Урале. Но вот с позитивом дела обстоят не очень: народные избранники хамят гражданам, только что отремонтированные подъезды становятся жертвами коммунальных гейзеров, а в интернате для детей-инвалидов разворачивается очередной скандал.
Событие недели
На этой неделе пресс-служба Кремля, наконец, опубликовала стенограмму долгожданной встречи Владимира Владимировича и Евгения Владимировича. Правда, о самом главном – благословляет ли президент губернатора идти на следующие выборы – сказано так и не было. Стенограмма, почти целиком состоящая из сжатого доклада главы региона про экономику и промышленность, неожиданно оборвалась на самом интересном месте. По мнению политологов, это может быть признаком того, что решение главой государства не принято окончательно, интрига сохраняется.
Особенно с учетом того, что появилась информация о возможном выдвижении в губернаторы руководителя регионального исполкома ОНФ Жанны Рябцевой. «Фронтовичка», по слухам, имеет высоких покровителей на Старой Площади, а значит – может неожиданно стать достаточно сильным соперником.
Тем не менее, Евгений Куйвашев активно убеждает электорат, что «все решено»: сразу после сообщения о его встрече с президентом в «Областной газете» появилась программная статья губернатора, озаглавленная «Переломный момент». В ней Куйвашев называет регион «лидером инновационного уклада» и обещает вывести его в первую тройку субъектов РФ по всем показателям.
Заявление недели
Январь в Свердловской области традиционно знаменуется хамскими высказываниями власть предержащих. На этот раз скандал разразился в Асбесте. Узнав о совместном приеме депутатов Владимира Власова из заксо и Дмитрия Александрина из Асбестовской гордумы, инвалид Денис Елистратов решил обратиться к народным избранникам с рядом вопросов о социальной политике региона. Однако пообщаться с парламентариями ему не удалось. Г-н Александрин заявил, что не будет «разговаривать с больным человеком», а затем к Елистратову, по его словам, подошел представитель депутатской «группы поддержки» на приеме. По словам мужчины, который записывал все происходящее на видео, на него накинулись с кулаками и оскорбляли. «Чмо обосранное», – не постеснялся в выражениях помощник депутата Александрина.
Скандал недели
На этой неделе стало известно о том, что российская сборная волейболистов-паралимпийцев рискует не попасть на международные соревнования. На поездку в Иран, где состоится Кубок чемпионов по волейболу сидя, нет денег. Российская сборная состоит из уральских спортсменов, которые тренируются в Екатеринбурге. Цена вопроса – 1,5 млн рублей. Но этих денег, несмотря на звучавшие ранее заявления министра спорта Свердловской области, не нашлось. И теперь волейболисты пытаются любыми способами найти необходимую сумму, обращаясь за поддержкой к бизнесменам, крупным компаниям и просто неравнодушным гражданам.
Фото недели
Кадр недели как бы символизирует то, что уже не раз и не два отмечали эксперты: Евгений Куйвашев так и не стал в Екатеринбурге «своим». В одной из екатеринбургских школ стоит информационный стенд с полезными ссылками, одна из них – на сайт губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя www.rossel.ru. Напомним, Россель не является губернатором уже восемь лет.
Видео недели
Очередной коммунальный коллапс случился на этой неделе в Екатеринбурге. После капитального ремонта целый подъезд залило кипятком – есть пострадавшие. Речь идет о доме № 11 в переулке Университетском. На этой неделе в квартире на пятом этаже лопнула батарея, кипятком залило все квартиры вплоть до первого этажа. В результате повреждены перегородки между этажами. Потолки и залитые кипятком полы требуют серьезного ремонта. Кроме того, пострадала жительница четвертого этажа – крупные куски штукатурки посыпались ей прямо на голову, соседям пришлось вызывать скорую помощь.
После капремонта залило дом
Трэш недели
Чудовищную историю рассказала на этой неделе нашему корреспонденту жительница Сысерти, мама ребенка с инвалидностью. По ее словам, в школе-интернате для детей с отклонениями в развитии над ее дочерью жестоко издеваются: девочку отправляли расчищать школьный двор на всю ночь, заставляли отгонять собак от школы, закрывали в туалете. Все потому что ребенок «мешает спать другим». Директор школы уверяет, что все это россказни, никаких нарушений распорядка в школе нет. Прокуратура проводит проверку данной информации.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 27.01.17
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