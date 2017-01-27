Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 27.01.17

Редакция NDNews.ru подводит итоги третьей рабочей недели 2017 года. Информационная повестка начинает раскручиваться. По мнению экспертов, уже смело можно говорить о начале губернаторской гонки на Урале. Но вот с позитивом дела обстоят не очень: народные избранники хамят гражданам, только что отремонтированные подъезды становятся жертвами коммунальных гейзеров, а в интернате для детей-инвалидов разворачивается очередной скандал.

Событие недели

На этой неделе пресс-служба Кремля, наконец, опубликовала стенограмму долгожданной встречи Владимира Владимировича и Евгения Владимировича. Правда, о самом главном – благословляет ли президент губернатора идти на следующие выборы – сказано так и не было. Стенограмма, почти целиком состоящая из сжатого доклада главы региона про экономику и промышленность, неожиданно оборвалась на самом интересном месте. По мнению политологов, это может быть признаком того, что решение главой государства не принято окончательно, интрига сохраняется.

Особенно с учетом того, что появилась информация о возможном выдвижении в губернаторы руководителя регионального исполкома ОНФ Жанны Рябцевой. «Фронтовичка», по слухам, имеет высоких покровителей на Старой Площади, а значит – может неожиданно стать достаточно сильным соперником.

Тем не менее, Евгений Куйвашев активно убеждает электорат, что «все решено»: сразу после сообщения о его встрече с президентом в «Областной газете» появилась программная статья губернатора, озаглавленная «Переломный момент». В ней Куйвашев называет регион «лидером инновационного уклада» и обещает вывести его в первую тройку субъектов РФ по всем показателям.

Заявление недели

Январь в Свердловской области традиционно знаменуется хамскими высказываниями власть предержащих. На этот раз скандал разразился в Асбесте. Узнав о совместном приеме депутатов Владимира Власова из заксо и Дмитрия Александрина из Асбестовской гордумы, инвалид Денис Елистратов решил обратиться к народным избранникам с рядом вопросов о социальной политике региона. Однако пообщаться с парламентариями ему не удалось. Г-н Александрин заявил, что не будет «разговаривать с больным человеком», а затем к Елистратову, по его словам, подошел представитель депутатской «группы поддержки» на приеме. По словам мужчины, который записывал все происходящее на видео, на него накинулись с кулаками и оскорбляли. «Чмо обосранное», – не постеснялся в выражениях помощник депутата Александрина.

Скандал недели

На этой неделе стало известно о том, что российская сборная волейболистов-паралимпийцев рискует не попасть на международные соревнования. На поездку в Иран, где состоится Кубок чемпионов по волейболу сидя, нет денег. Российская сборная состоит из уральских спортсменов, которые тренируются в Екатеринбурге. Цена вопроса – 1,5 млн рублей. Но этих денег, несмотря на звучавшие ранее заявления министра спорта Свердловской области, не нашлось. И теперь волейболисты пытаются любыми способами найти необходимую сумму, обращаясь за поддержкой к бизнесменам, крупным компаниям и просто неравнодушным гражданам.

Фото недели

Кадр недели как бы символизирует то, что уже не раз и не два отмечали эксперты: Евгений Куйвашев так и не стал в Екатеринбурге «своим». В одной из екатеринбургских школ стоит информационный стенд с полезными ссылками, одна из них – на сайт губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя www.rossel.ru. Напомним, Россель не является губернатором уже восемь лет.

Видео недели

Очередной коммунальный коллапс случился на этой неделе в Екатеринбурге. После капитального ремонта целый подъезд залило кипятком – есть пострадавшие. Речь идет о доме № 11 в переулке Университетском. На этой неделе в квартире на пятом этаже лопнула батарея, кипятком залило все квартиры вплоть до первого этажа. В результате повреждены перегородки между этажами. Потолки и залитые кипятком полы требуют серьезного ремонта. Кроме того, пострадала жительница четвертого этажа – крупные куски штукатурки посыпались ей прямо на голову, соседям пришлось вызывать скорую помощь.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JECWU2EOhIU&rel=0">Video</a> После капремонта залило дом

Трэш недели

Чудовищную историю рассказала на этой неделе нашему корреспонденту жительница Сысерти, мама ребенка с инвалидностью. По ее словам, в школе-интернате для детей с отклонениями в развитии над ее дочерью жестоко издеваются: девочку отправляли расчищать школьный двор на всю ночь, заставляли отгонять собак от школы, закрывали в туалете. Все потому что ребенок «мешает спать другим». Директор школы уверяет, что все это россказни, никаких нарушений распорядка в школе нет. Прокуратура проводит проверку данной информации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

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