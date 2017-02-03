Итоги NDNews.ru – самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 03.02.17

Завершилась еще одна рабочая неделя. К счастью, обошлось без громких убийств, дерзких нападений и ЧП с множеством пострадавших. Тем не менее, минувшие пять дней запомнятся ростом протестной активности и возмущения в обществе, необычными кадровыми решениями, а также неадекватным поведением сурка-предсказателя и пивного таймера на Плотинке.

Тема недели

Начало февраля 17-го года в Екатеринбурге символично ознаменовалось повышением градуса возмущения в обществе и ростом протестной активности. «Красной тряпкой» для населения выступили транспортные вопросы – в частности, повышение цен на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга и все еще неразъясненный вопрос с введением новой транспортной схемы. По обоим поводам прошли протестные акции. В понедельник пенсионеры и представители Партии пенсионеров, завладевшие трамваем, проехались с ВИЗа до площади Труда, чтобы выразить свое несогласие с новой тарифной политикой.

Во вторник на площади Обороны были мобилизованы те же пенсионеры – местные «эсеры» устроили митинг против новой транспортной схемы под хриплое выступление некоего ВИА, перепевшего песню «Ленинграда», мол, в Екатеринбурге – пить, потому что на то, чтобы кататься на общественном транспорте денег нет.

При этом проблемы транспорта на этой неделе заставили выходить на улицу не только жителей Екатеринбурга, но и Сысерти и Белоярского ГО. В первом случае сотрудники местного АТП дошли до следственного комитета – по факту задержки зарплаты транспортникам проводится проверка.

А вот будет ли кто-то проверять ситуацию в Белоярке, непонятно. У единственного предприятия, занимающегося перевозками внутри района, кончился контракт с мэрией, а новый заключен не был, поэтому автобусы в рейсы не выходят, пенсионеры осваивают автостоп.

Заявление недели

Его сделал глава областных гаишников Юрий Демин, раскритиковавший новую транспортную схему Екатеринбурга. По его словам, это утопия, которая к тому же приведет к массовым нарушениям ПДД.

Ранее презентованная мэрией новая траспортная схема вызвала возмущение у граждан, которым не разъяснили, какие она содержит преимущества для горожан и почему сокращение количества маршрутов должно им понравиться.

Фото недели

На этой неделе в День сурка в екатеринбургском контактном зоопарке решили устроить гадание на весну на сурке – обычно обязанности прогнозиста ложились на ежиху Пуговку, но ту отправили в отставку (возможно, за неточность прогнозов). Сурок, впрочем, повел себя как-то странно, четкого ответа не дал, оставив людей в недоумении.

В итоге прогноз пришлось переделывать – опять-таки ежу по кличке Пых и енотихе по прозвищу Дзен. Парочка напророчила позднюю, но солнечную весну.

Видео недели

Раз в год екатеринбургские родители устраивают забаву под названием «Запиши ребенка в первый класс». Беспокоящиеся за своих чад обрушивают портал Госуслуг за пару минут, а также проводят бессонные ночи в очередях у школ.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bqNaZVE6Uoo&rel=0">Video</a> Очереди родителей

Курьез недели

В понедельник в Екатеринбурге с большой помпой открывали часы обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу-2018. В тот день оставалось ровно 500 дней до мундиаля. Таймер, который горожане окрестили мемориалом российскому футболу (за схожесть с конструкциями, какие обычно устанавливают на кладбищах), начал отсчитывать время до «даты икс», правда, продлилось это недолго – уже на следующее утро хронометр поломался и вместо количества дней и часов до ЧМ демонстрировал черный экран

К счастью, на этой неделе обошлось без жутких ЧП, поэтому раздела «Треш недели» нет. О том, как весело провести выходные, не привлекая к себе внимание полицейских и врачей, читайте в рубрике «WEEKEND в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.02.17

Очередной скандал с федеральным чиновником в Екатеринбурге: журналистов не пустили на брифинг с Виталием Мутко (ВИДЕО). / Число зарегистрированных кандидатов в ЕГД достигло 11 человек. / Еж Пых и енот Дзен предсказали позднюю весну в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

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