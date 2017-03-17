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Екатеринбург

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Публикации за 17.03.17

Фонд капремонта показал хибары, на которые уйдут деньги из общего котла (ФОТО)

Фонд капремонта показал хибары, на которые уйдут деньги из общего котла (ФОТО)

Фонд капремонта многоквартирных домов Свердловской области перешел на круглогодичное выполнение работ – на Эльмаше уже начали менять кровлю в двухэтажках постройки середины прошлого века. Жильцы домов, не ремонтированных с 70-х, изменениям рады, но говорят, что оценить, как проведены работы, можно будет только через несколько лет.

Здесь и далее: капремонт дома на Донской
Здесь и далее: капремонт дома на Донской

Сегодня региональный оператор устроил экскурсию для журналистов по домам, где проходит или уже завершен капитальный ремонт. В список попали два дома на Уралмаше (на Коммунистической и на Донской) и один – в центре Екатеринбурга (на Антона Валека).

Новый День: На Эльмаше продолжают ремонтировать двухэтажные хибары (ФОТО)

Как рассказала жительница дома на улице Донской, 59, Зинаида Полякова, работы по капремонту начались совсем недавно. «Дом середины 50-х годов постройки. В подъезде все постоянно текло, сосули большие висели, шифер слетал, сдвигалась крыша сантиметров на 10, так поправляли. Последний капремонт был в 73-м году, а потом еще до перестройки поменяли крышу, но неважно сделали, не специалисты. Как сейчас – хорошо или нет – будет потом видно, лет через пять», – сказала жительница дома.

Новый День: На Эльмаше продолжают ремонтировать двухэтажные хибары (ФОТО)

Отметим, что на Эльмаше особенно много домов постройки середины прошлого века и ранее. Некоторые из них попали в программу по расселению и сносу, некоторые – из-за кризиса и оттока инвесторов – . В прошлом году именно на Эльмаше произошел , который также был включен в программу по капремонту.

Новый День: На Эльмаше продолжают ремонтировать двухэтажные хибары (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.03.17

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