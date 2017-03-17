Фонд капремонта показал хибары, на которые уйдут деньги из общего котла (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

Фонд капремонта многоквартирных домов Свердловской области перешел на круглогодичное выполнение работ – на Эльмаше уже начали менять кровлю в двухэтажках постройки середины прошлого века. Жильцы домов, не ремонтированных с 70-х, изменениям рады, но говорят, что оценить, как проведены работы, можно будет только через несколько лет.

Здесь и далее: капремонт дома на Донской

Сегодня региональный оператор устроил экскурсию для журналистов по домам, где проходит или уже завершен капитальный ремонт. В список попали два дома на Уралмаше (на Коммунистической и на Донской) и один – в центре Екатеринбурга (на Антона Валека).

Как рассказала жительница дома на улице Донской, 59, Зинаида Полякова, работы по капремонту начались совсем недавно. «Дом середины 50-х годов постройки. В подъезде все постоянно текло, сосули большие висели, шифер слетал, сдвигалась крыша сантиметров на 10, так поправляли. Последний капремонт был в 73-м году, а потом еще до перестройки поменяли крышу, но неважно сделали, не специалисты. Как сейчас – хорошо или нет – будет потом видно, лет через пять», – сказала жительница дома.

Отметим, что на Эльмаше особенно много домов постройки середины прошлого века и ранее. Некоторые из них попали в программу по расселению и сносу, некоторые – из-за кризиса и оттока инвесторов – вычеркнули из нее и включили в программу по капремонту. В прошлом году именно на Эльмаше произошел инцидент с обрушением несущих конструкций двухэтажного дома, который также был включен в программу по капремонту.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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