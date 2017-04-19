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Екатеринбург

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Публикации за 19.04.17

Праздники «помешают» единороссам искать спарринг-партнера Куйвашеву

Праздники «помешают» единороссам искать спарринг-партнера Куйвашеву

Свердловские единороссы начнут искать кандидатов на губернаторские праймериз только после окончания майских праздников. Они объясняют это слишком большой нагрузкой, которая падает на их плечи в предпраздничные и выходные дни.

Как ожидается, заседание регионального политсовета партии, на котором будут выдвинуты несколько кандидатов в кандидаты в губернаторы, состоится 11 мая. Об этом заявил секретарь отделения Виктор Шептий в интервью собственной пресс-службе.

По словам Шептия, задержка вызвана тем, что единороссы не только организовывают первомайские шествия, но и проводят в конце апреля традиционные субботники, а потом – уделяют особое внимание празднованию Дня Победы. В связи с этим политсовет будет перенесен на 11 мая. Напомним, ранее ожидалось, что он

Шептий также рассказал, что врио губернатора Евгений Куйвашев уже выразил готовность принять участие в партийных праймериз. «Сейчас наступает время провести с коллегами консультации, кого мы еще выдвинем в качестве кандидата в предварительном голосовании. Безусловно, будет предложена кандидатура человека достойного, авторитетного, проявившего себя в партийной деятельности и понимающего, какая ответственная миссия ложится на его плечи», – заявил он. Затем будут организованы встречи кандидатов с секретарями первичных и местных отделений, а их в области более 2,5 тысяч. После этого, вероятно, в начале июня, состоится региональная партийная конференция, делегаты которой примут окончательное решение.

Между тем эксперты считают, что стремление создать «кальку» с западного понятия «праймериз» сыграло с единороссами злую шутку: никто не хочет становиться даже номинальным соперником кандидата, предложенного президентом, но регламент этого требует. Вероятно, поэтому процесс и затянулся.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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