NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 21.04.17

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция NDNews.ru по сложившейся традиции подводит итоги уходящей рабочей недели, которая оказалась весьма богатой на события, прежде всего политические. Читайте в нашем выпуске о начале губернаторской кампании в Свердловской области, доходах министров, и смотрите наводящее ужас видео с заброшенного тротилового завода.

Событие недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)В первый же день недели наконец-то завершилась затянувшаяся пауза по назначению врио свердловского губернатора. Президент Владимир Путин Свердловской области до подведения итогов губернаторских выборов, которые состоятся 10 сентября. Напомним, губернатором Евгений Куйвашев стал пять лет назад. Это было последнее назначение главы региона президентом, закон о выборности этой должности вступил в силу спустя два дня после того, как Среднему Уралу дали назначенца. В своей инаугурационной речи Куйвашев пообещал свердловчанам очень много хорошего. Редакция NDNews.ru проанализировала, .

Заявление недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Заявление недели сделал глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сразу после того, как стало известно, что Путин «благословил» Куйвашева избираться на новый срок. Свое заявление градоначальник сделал через социальные сети. «. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», – написал Ройзман на личной странице в «Фейсбуке», не упомянув, от какой партии он намерен баллотироваться. Решение Ройзмана вызвало широкое обсуждение как среди рядовых уральцев, так и в профессиональной среде. Эксперты оценивают даже не столько само заявление Ройзмана, сколько вероятность того, что его выдвижение было тайно согласовано на уровне администрации губернатора, а может быть, и президента. Единого мнения на этот счет нет, но некоторые склоняются к мысли, что . Наиболее вероятной партией, от которой выдвинется мэр, ».

Цифры недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)На этой неделе члены правительства Свердловской области отчитались о доходах и имуществе за 2016 год – собственных, своих супруг и супругов и несовершеннолетних детей. С учетом серьезных кадровых перестановок в кабмине неудивительно, что сменились и некоторые лидеры. Самым богатым человеком из числа министров и членов их семей осталась супруга вице-губернатора – врио главы МУГИСО Сергея Зырянова, которая задекларировала почти 34 млн рублей (), при том, что доход ее мужа – всего 3 млн 219 тысяч. Чета Зыряновых задекларировала Mercedes S-350 (муж), Porsche Cayenne S (жена) и несметное количество объектов недвижимости – квартиры, дома, гаражи, земельные участки и нежилые помещения. За ней следует чета Тунгусовых. , его супруга – 20 млн.

Видео недели

Горы тротила в Красноуральске

Город Красноуральск прогремел на всю Россию зимой этого года – тогда группа вооруженных людей устроила перестрелку на территории полузаброшенного предприятия, где ранее производили тротил. Саму историю быстро замяли, представители официальных ведомств успокаивали, что тротила на бывшем химзаводе нет, и потому людям не о чем беспокоиться. Но местные жители просили помощи, даже дошли до спецпредставителя президента России, который пообещал прислать на охрану Росгвардию. . А еще – сотни безработных красноуральцев, которым нужно на что-то жить. О том, во что превратился некогда процветавший завод, как он тянет в пропасть за собой весь город и почему Куйвашев ни разу не навестил красноуральцев за пять лет своего срока, в специальном репортаже NDNews.ru.

Фото недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

У православных существует хорошая традиция: ежегодно во время Пасхальной недели Последний общедоступный день – вечер субботы. «Прийти может каждый, но трезвый и в нормальном виде», – уточняют священники.

Трэш недели

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)В ночь на четверг в Екатеринбурге произошло двойное убийство – жители дома по ул. Бебеля, 164, на Сортировке . Судя по беглому осмотру места преступления, пара – мужчина и женщина – распивала спиртосодержащую жидкость «Витасепт». В застолье мог участвовать еще как минимум один человек, который и мог совершить убийство.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.17

Проектирование второй ветки метро Екатеринбурга обойдется в 1 миллиард рублей. / Гостиницу «Мадрид» выставили на торги с арендной платой один рубль в год. / В Екатеринбурге пройдут дожди со снегом, в выходные похолодает до -2.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter