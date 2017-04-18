Пятилетка назначенца: вспоминаем программную речь губернатора Куйвашева в 2012 году накануне выборов-2017 (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 18.04.17

Пять лет назад Владимир Путин назначил Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области. Это было последнее назначение губернаторов президентом, закон о выборности этой должности вступил в силу спустя два дня, после того, как Среднему Уралу дали назначенца. 29 мая, в соответствии с регламентом, депутаты Заксо абсолютным большинством голосов наделили Куйвашева полномочиями губернатора. В тот же день, до начала голосования, он обратился к депутатам с программной речью, в которой дал обещания уральцам по развитию региона. Спустя пять лет NDNews.ru вспоминает, что пообещал Евгений Куйвашев и что на самом деле у него получилось.

Полный текст программной речи Куйвашева до сих пор выложен на сайте правительства Свердловской области.

О темпах развития

По опыту своей предшествующей работы могу вам сказать, что именно со Свердловской областью соседние регионы сверяют темпы своего развития.

До прихода Куйвашева Средний Урал на самом деле занимал верхние строчки во многих рейтингах благополучия (кроме, пожалуй, экологического). Уже к концу 2012 года Средний Урал не вошел в Топ-10 инвестиционно-привлекательных субъектов.

В 2014 году Свердловская область оказалась где-то ближе к концу рейтинга социального самочувствия регионов. «Нет ничего, что показало бы, что Свердловская область вырывается вперед», – комментировали тогда политологи, называя главными причинами падения в рейтинге закредитованность бюджета, отсутствие реальных инвестпрограмм, не вполне понятные отношения с администрацией Екатеринбурга. А губернатор Куйвашев тогда же занял «почетное» второе место среди губернаторов-неудачников.

Пожалуй, самым показательным моментом стали рейтинги финансово-экономического журнала Forbes. В 2011 году журнал опубликовал рейтинг лучших российских регионов для бизнеса. Свердловская область оказалась на втором месте, сразу после Татарстана. В 2016 году Forbes включил регион в лидеры совсем другого рейтинга – на этот раз Свердловская область стала восьмой по уровню закредитованности. NDNews.ru уже разбирал причины провала инвестполитики: почему «опорный край державы» отстает от Калужской области, есть ли у региона шансы дотянуться до такого уже далекого в успешности Татарстана, как на это влияет раздрай в элитах и отсутствие стратегии у власти.

Итог печален: в 2017 году Свердловская область вошла в список экономически депрессивных регионов.

О промышленности

Свердловской области нужна эффективная промышленная политика, направленная на решение этих и многих других задач. Промышленность Свердловской области – это основа. И эта основа должна быть мощной

Действительно, Свердловская область всегда была промышленным регионом, местом скопления заводов, «опорным краем державы». В начале 2012 года один из федеральных каналов делал обзор промышленности России, где признавалось – страна не может похвастаться по-настоящему сильными заводами – начатые в 90-е годы реформы шли в другом направлении. Свердловская область была названа как пример региона, который все-таки смог сохранить свои заводы. Но за последние пять лет промышленность региона изрядно «поредела». К концу 2012 года Свердловская область перестала быть «пионером» и «локомотивом» развития. В 2013 году была принята Концепция промышленного развития Среднего Урала до 2018 года. Тогда стало понятно, на Среднем Урале начинается промышленный кризис: финансирование радикально «урезали», федеральных денег не обещали совсем, с инвестициями даже на «бумаге» не заладилось. Через год началась «черная полоса», к текущим проблемам добавились секторальные санкции.

Ну а дальше все покатилось по наклонной. Обещанная «эффективная промышленная политика» обернулась валом забастовок рабочих, увольнениями, сокращениями на предприятиях, банкротствами. Закрылись заводы, с которых начиналась история Свердловской области – так, Верхнесалдинский метзавод в конце 2014 года подал иск о признании себя несостоятельным, осенью 2015 года его признали банкротом. Старейшее горно-добывающее предприятие, открытое еще при Никите Демидове – Высокогорский ГОК – несколько лет не может рассчитаться по долгам, пытаясь снизить издержки, руководство сокращало сотрудников и переводило персонал на неполную рабочую неделю. Однако иски о банкротстве продолжают поступать.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gEGU_t8M5Gk&rel=0">Video</a> Голодовка рабочих

Метзавод в Верхней Синячихе трясло весь 2016-й: рабочие устраивали голодовки, попадали из-за этого под госпитализацию… Схлопнулся из-за отсутствия заказов и выработки месторождения «Волчанский уголь» – несколько городов севера области с тех пор вынуждены работать вахтой в регионах «тюменской матрешки», в родном регионе им работу не найти. «Ураласбест» несколько раз приостанавливал производство и увольнял своих сотрудников. Закрылся карпинский Завод горного машиностроения, Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования. Закрылся «Режникель», на улице остались около 900 человек – владелец пытался свернуть предприятие еще в 2011 году, но прежний губернатор нашел рычаги давления и варианты помощи в тяжелый период. Евгений Куйвашев вообще в эту проблему не вникал.

Все еще в арбитраже решается вопрос о будущем «Вентпрома» – руководству предприятия напомнили о «грехах» из начала 2000-ых, сотрудники завода ждали, что губернатор поможет им противостоять «захватчикам». Губернатор обещал приехать, но… приехал только один из его замов, и то, когда ситуация более или менее стабилизировалась.

О качестве жизни, дорогах и экологии

Главной своей задачей как губернатора Свердловской области считаю улучшение качества жизни людей. Повышение качества жизни в каждом муниципалитете, каждого конкретного жителя области. Не может считаться нормальной ситуация, когда более 150 уральских деревень живут без дорог, почты, магазинов, больниц. Когда несанкционированными свалками забиты все окрестные леса, а качество воды в реках, протекающих в Свердловской области, варьируется от «грязной» до «экстремально грязной».

Об «улучшении» качества жизни в Свердловской области нагляднее всего говорят зарисовки из глубинки. Например, из Карпинска, где царят нищета и безысходность: работы нет, построили дорогущую водоочистную станцию, но ее пришлось законсервировать, бюджет на 70 процентов состоит из областных дотаций, около 300 сотрудников местной больницы рискуют попасть под сокращение.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dae0VVet3IA&rel=0">Video</a> Карпинск

«Духовная столица Урала», Верхотурье, «наслаждается» водой черного цвета и непомерными ценами на отопление. В поселке Фабрика Белоярского городского округа выстраиваются в очередь к трактору, который привозит им воду. В Сысерти бастуют и выходят на митинги водители, оставшиеся без работы и без зарплаты после банкротства местного автотранспортного предприятия, жители города практически лишились общественного транспорта. Силясь выполнить указы президента, губернатор устраивает «показуху» во вред людям. Так, в Ирбите многодетным матерям выделили участки в лесу за городом, без дороги и коммуникаций. А многодетным семьям Екатеринбурга предложили переехать на болото – в прямом смысле слова, на выделенных им участках растут камыши.

В конце концов, свердловские паралимпийцы готовы идти по миру с вытянутой рукой в поисках средств для участия в соревнованиях международного уровня. Власти региона, тратящие по 500 миллионов на покупку «бесполезной» телебашни, не могут изыскать 1,5 млн рублей на отправку спортсменов на соревнования. Губернатор в своей программной статье в текущем году призывал министров «выйти из зоны комфорта». Очевидно, что простые уральцы ждут их там давно.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pTg2BV8Oaig&rel=0">Video</a> Урал – зона некомфорта

Уральские дороги уже давно стали притчей во языцех. К примеру, в 2014 году по области прошла череда автопробегов «Плачу налоги, Куйвашев – где дороги?». Только в небольшом Полевском активисты набрали автоколонну из 50 машин, в Екатеринбурге их было еще больше. В целом картина дорожных работ в Свердловской области выглядит так: ям все больше, а в сфере дорожного строительства самые «вкусные» заказы отдаются тюменским компаниям. Дрязги за астрономические суммы начались несколько лет назад и не прекращаются до сих пор. И, конечно, беспокойство о качестве жизни уральцев тут не при чем.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WOen8sKikBM&rel=0">Video</a> Куйвашев, где дороги

Что касается экологии, то для Свердловской области это всегда было больным вопросом, все-таки промышленный регион. 2017 год объявлен годом экологии. А в Свердловской области жители поселка травятся дымом от несанкционированной свалки, которую не могут ликвидировать несколько лет. Скотомогильники не охраняются. Не охраняется даже заброшенный тротиловый завод – и это несмотря на то, что о необходимости выставить у его ворот сотрудников Росгвардии заявил Путин.

На территорию Березовского городского округа в лесном массиве просто сбрасывается кек – отходы, возникающие при обработке сточных вод. Ядовитого вещества накопилось уже более 4 тысяч тонн. В Первоуральске перманентно обнаруживается зеленый снег – последствия аварии на местном предприятии.

Но стоит признать, тема экологии – это, пожалуй, единственное обещание, которое губернатор провалил не полностью. В 2011 году Свердловская область была абсолютным антилидером в экологических рейтингах. Теперь у региона «достижение»: в 2017 году регион занял второе место в рейтинге самых грязных регионов России.

О бюджете и растратах

В число приоритетов я ставлю рост собственных доходов областного бюджета, отказ от необоснованных преференций и льгот по налогам. С одной стороны, мы должны научиться жить по средствам, с другой – больше зарабатывать и рачительно, расчетливо, по-хозяйски тратить заработанное. Первым своим решением в качестве губернатора я создам рабочую группу, куда войдут представители финансовых и налоговых органов региона. Мы должны проанализировать ситуацию с долгами, имеющимися у Свердловской области, оперативно продумать решения по росту эффективности бюджетной политики, повышению налоговых поступлений в областной и муниципальные бюджеты. Первое заседание группы я планирую провести уже сегодня...

В своей последней фразе губернатор не соврал – он на самом деле провел это совещание. Правда, оно стало не только первым, но и единственным. А далее в обзоре невыполненных обещаний – только цифры. На момент вступления Куйвашева в должность губернатора долг Свердловской области составлял 21 миллиард рублей. По состоянию на 1 января 2017 года госдолг Свердловской области вырос до 72 млрд 190 тысяч рублей. Из них большая часть – 47,6 млрд – это банковские кредиты (что ставили Куйвашеву в укор, бюджетные кредиты в обслуживании обходятся дешевле).

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lpF6FnZWFSM&rel=0">Video</a> МУГИСО о телебашне

Что касается «рачительных, расчетливых» трат, то примеров можно привести немало. Это и покупка телебашни за 500 млн рублей, с которой до сих пор не понятно, что делать. И выкупленные у обанкротившегося ООО «Медиа-город» «экраны Багарякова», которые нужно списать в утиль. Денег, выделенных ОЭЗ «Титановая Долина», не счесть. Зато область успела продать акции аэропорта «Кольцово», экономически весьма эффективного актива.

О «черной дыре» и ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство должно выйти из стадии «черной дыры» и стать прозрачным, четким, эффективным механизмом, ориентированным на нужды людей. Необходимо наладить постоянный мониторинг деятельности ресурсоснабжающих организаций, общественный контроль работы управляющих компаний. Это должно стать одним из приоритетов работы правительства области и глав муниципалитетов.

Практически ежегодно за эту пятилетку в Свердловской области находились коммунальные аварии, о которых говорила вся страна. Вспомнить хотя бы Сухой Лог, в котором в январские морозы жители города остались без воды на несколько недель. Или Белоярку, которая смогла войти в отопительный сезон только посреди зимы, несколько месяцев жители поселка замерзали из-за проворовавшихся чиновников. «Горячими точками» на карте коммунальных бедствий в Свердловской области становились Невьянск, Артемовский, Реж.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=nHQAwT2Hod4&rel=0">Video</a> Замерзающая Белоярка

В Ирбите только за лето 2016 года развалилось пять (!) особняков. В одном из них под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков, хранившиеся в фондах местного музея. В ходе разбирательства выяснилось, что здание «кочевало» долгие годы между МУГИСО и администрацией города. Муниципалитету в итоге строение передали, но местные власти не поставили его на свой баланс, поэтому за ним никто не следил.

Программа капремонта в области оказалась провальной. Жильцам, чьи дома настиг капремонт, устраивали пожары, их топили, им срезали батареи накануне зимы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JECWU2EOhIU&rel=0">Video</a> Уральский капремонт

Жители городов выходили на митинги, требуя отправить министра ЖКХ области Николая Смирнова в отставку, но Евгений Куйвашев всегда занимал сторону своего подчиненного, игнорируя недовольство людей.

О меценатстве:

«Особо хочу остановиться (и не скрою, что данное предложение поступило в ходе моих встреч с депутатскими фракциями) на поддержке меценатства и спонсорства. На Урале – крае золотопромышленников, купцов, горнозаводчиков – всегда были сильны эти традиции. В современных условиях невозможно добиться повышения качества жизни людей, реализации крупных социальных проектов, опираясь исключительно на бюджетные средства. Считаю развитие традиций меценатства и спонсорства одним из важных направлений ведения социально-ответственного бизнеса».

За деятельностью меценатов Евгений Владимирович следил достаточно исправно, вот только иногда это оборачивалось не вполне красивыми заявлениями. Например, в апреле 2015 года губернатор в эфире одной из радиостанций заявил, что в области открываются новые современные медицинские учреждения. В качестве примера он привел открытый в конце 2014 года в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Правда, Евгений Владимирович не упомянул, что спонсором строительства центра выступило частное лицо – бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, который продал свой пакет акций корпорации и вложил в проект более 3 млрд рублей собственных средств.

Также памятна свердловчанам былая дружба губернатора с энергоолигархами Бобровым и Биковым, которые несколько лет спонсировали региональный хоккейный клуб «Автомобилист», но в 2016 году отказались от этого. После этого губернатор заявлял, что « с 2017 года 100% расходов на финансирование «Автомобилиста» Андрей Анатольевич [Козицын] берет на себя», но пока ситуация не выглядит радужной.

Гораздо больше жителей Среднего Урала беспокоит другая «меценатская» затея, которую одобрил Евгений Куйвашев – строительство храма Святой Екатерины в акватории Городского пруда. Меценатами согласились выступить Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, а губернатор проект поддержал, несмотря на многочисленные просьбы горожан оставить пруд в покое, сборы подписей, обращения к президенту и так далее.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7RKhF2IdJ5E&rel=0">Video</a> Акции в защиту пруда собирают тысячи людей

О законодательстве

В поддержке законодательных инициатив для меня главное – не партийная принадлежность их авторов, а экономическая и правовая проработанность законопроектов, реальная польза, которую они могут принести обществу и людям.

Что касается законодательной деятельности губернатора, который, напомним, никогда в жизни не был депутатом ни регионального, ни федерального уровня, то большая ее часть за пять лет свелась к тому, чтобы максимально ограничить полномочия муниципалов, а также уничтожить прямые выборы глав практически по всей области. С февраля 2015 года свердловские города начали с подачи администрации губернатора массово переходить на конкурсную схему избрания мэра, ссылаясь на федеральный закон №8-ФЗ. Причем депутаты муниципальных дум неофициально признавались, что указание приходило «сверху» – губернатору было выгодно укреплять «вертикаль власти» на территории. «Непослушные» думы оказались под угрозой роспуска. Так, к примеру, произошло в Реже.

Эти процессы были связаны с тем, что губернатор-назначенец никак не мог найти общий язык с разными политическими и экономическими группами. По его инициативе в область перешли полномочия Екатеринбурга по градостроительству, рекламе, распоряжению неразграниченными землями. В мае 2016 года глава администрации Александр Якоб и глава города Евгений Ройзман даже обратились в суд с требованием вернуть городу градостроительные полномочия, но не преуспели. Кроме того, по подсчетам департамента финансов мэрии, только в 2016 году сумма ущерба от передачи области рекламных полномочий составила 524 миллиона рублей. После перехода екатеринбургского вице-мэра Владимира Тунгусова в администрацию губернатора элиты ожидали возвращения Екатеринбургу отнятых полномочий, но этого до сих пор не произошло.

Екатеринбург, новый День, Елена Синицына

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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