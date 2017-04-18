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Екатеринбург

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Публикации за 18.04.17

Пятилетка назначенца: вспоминаем программную речь губернатора Куйвашева в 2012 году накануне выборов-2017 (ФОТО, ВИДЕО)

Пятилетка назначенца: вспоминаем программную речь губернатора Куйвашева в 2012 году накануне выборов-2017 (ФОТО, ВИДЕО)

Пять лет назад Владимир Путин назначил Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области. Это было последнее назначение губернаторов президентом, закон о выборности этой должности вступил в силу спустя два дня, после того, как Среднему Уралу дали назначенца. 29 мая, в соответствии с регламентом, депутаты Заксо абсолютным большинством голосов наделили Куйвашева полномочиями губернатора. В тот же день, до начала голосования, он обратился к депутатам с программной речью, в которой дал обещания уральцам по развитию региона. Спустя пять лет NDNews.ru вспоминает, что пообещал Евгений Куйвашев и что на самом деле у него получилось.

до сих пор выложен на сайте правительства Свердловской области.

О темпах развития

По опыту своей предшествующей работы могу вам сказать, что именно со Свердловской областью соседние регионы сверяют темпы своего развития.

До прихода Куйвашева Средний Урал на самом деле занимал верхние строчки во многих рейтингах благополучия (кроме, пожалуй, экологического). Уже к концу 2012 года Средний Урал .

В 2014 году Свердловская область оказалась где-то ближе к концу рейтинга социального самочувствия регионов. «Нет ничего, что показало бы, что Свердловская область вырывается вперед», – комментировали тогда политологи, называя главными причинами падения в рейтинге , не вполне понятные отношения с администрацией Екатеринбурга. А губернатор Куйвашев тогда же занял «почетное» .

Новый День: Пятилетка назначенца: вспоминаем программную речь губернатора Куйвашева в 2012 году накануне выборов-2017 (ФОТО, ВИДЕО)

Пожалуй, самым показательным моментом стали рейтинги финансово-экономического журнала Forbes. В 2011 году журнал опубликовал . Свердловская область оказалась на втором месте, сразу после Татарстана. В 2016 году Forbes включил регион в лидеры совсем другого рейтинга – на этот раз Свердловская область стала восьмой по уровню закредитованности. NDNews.ru уже разбирал причины провала инвестполитики: почему «, есть ли у региона шансы дотянуться до такого уже далекого в успешности Татарстана, как на это влияет раздрай в элитах и .

Итог печален: .

О промышленности

Свердловской области нужна эффективная промышленная политика, направленная на решение этих и многих других задач. Промышленность Свердловской области – это основа. И эта основа должна быть мощной

Действительно, Свердловская область всегда была промышленным регионом, местом скопления заводов, «опорным краем державы». В начале 2012 года один из федеральных каналов делал обзор промышленности России, где признавалось – страна – начатые в 90-е годы реформы шли в другом направлении. Свердловская область была названа как пример региона, который все-таки смог сохранить свои заводы. Но за последние пять лет промышленность региона изрядно «поредела». К концу 2012 года . В 2013 году была принята . Тогда стало понятно, на Среднем Урале начинается промышленный кризис: финансирование радикально «урезали», федеральных денег не обещали совсем, с инвестициями даже на «бумаге» не заладилось. Через год началась «черная полоса», к текущим проблемам .

Ну а дальше все покатилось по наклонной. Обещанная «эффективная промышленная политика» обернулась валом забастовок рабочих, увольнениями, сокращениями на предприятиях, банкротствами. – так, Верхнесалдинский метзавод в конце 2014 года подал иск о признании себя несостоятельным, . Старейшее горно-добывающее предприятие, открытое еще при Никите Демидове – Высокогорский ГОК – несколько лет не может рассчитаться по долгам, пытаясь снизить издержки, руководство сокращало сотрудников и переводило персонал на неполную рабочую неделю. Однако иски о .

Голодовка рабочих

Метзавод в трясло весь 2016-й: рабочие устраивали голодовки, попадали из-за этого под госпитализацию… Схлопнулся из-за отсутствия заказов и выработки месторождения «Волчанский уголь» – несколько городов севера области с тех пор вынуждены работать вахтой в регионах «тюменской матрешки», в родном регионе им работу не найти. «Ураласбест» несколько раз приостанавливал производство и увольнял своих сотрудников. Закрылся карпинский Завод горного машиностроения, Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования. , на улице остались около 900 человек – владелец пытался свернуть предприятие еще в 2011 году, но прежний губернатор . Евгений Куйвашев вообще в эту проблему не вникал.

– руководству предприятия напомнили о «грехах» из начала 2000-ых, сотрудники завода ждали, что губернатор поможет им противостоять «захватчикам». приехал только один из его замов, и то, когда ситуация более или менее стабилизировалась.

О качестве жизни, дорогах и экологии

Главной своей задачей как губернатора Свердловской области считаю улучшение качества жизни людей. Повышение качества жизни в каждом муниципалитете, каждого конкретного жителя области. Не может считаться нормальной ситуация, когда более 150 уральских деревень живут без дорог, почты, магазинов, больниц. Когда несанкционированными свалками забиты все окрестные леса, а качество воды в реках, протекающих в Свердловской области, варьируется от «грязной» до «экстремально грязной».

Об «улучшении» качества жизни в Свердловской области нагляднее всего говорят зарисовки из глубинки. Например, : работы нет, построили дорогущую водоочистную станцию, но ее пришлось законсервировать, бюджет на 70 процентов состоит из областных дотаций, рискуют попасть под сокращение.

Карпинск

«Духовная столица Урала», , «наслаждается» водой черного цвета и непомерными ценами на отопление. В поселке Фабрика Белоярского городского округа выстраиваются , который привозит им воду. В Сысерти , оставшиеся без работы и без зарплаты после банкротства местного автотранспортного предприятия, жители города практически лишились общественного транспорта. Силясь выполнить указы президента, губернатор устраивает «показуху» во вред людям. Так, в Ирбите многодетным матерям выделили участки . А многодетным семьям Екатеринбурга предложили – в прямом смысле слова, на выделенных им участках растут камыши.

В конце концов, в поисках средств для участия в соревнованиях международного уровня. Власти региона, тратящие по 500 миллионов на покупку «бесполезной» телебашни, не могут изыскать 1,5 млн рублей на отправку спортсменов на соревнования. Губернатор в своей программной статье в текущем году призывал министров «выйти из зоны комфорта». Очевидно, что .

Урал – зона некомфорта

Уральские дороги уже давно стали притчей во языцех. К примеру, в 2014 году по области прошла череда автопробегов «». Только в небольшом Полевском активисты набрали автоколонну из 50 машин, в Екатеринбурге их было еще больше. В целом картина дорожных работ в Свердловской области выглядит так: ям все больше, а в сфере дорожного строительства . начались несколько лет назад и не прекращаются до сих пор. И, конечно, беспокойство о качестве жизни уральцев тут не при чем.

Куйвашев, где дороги

Что касается экологии, то для Свердловской области это всегда было больным вопросом, все-таки промышленный регион. 2017 год объявлен годом экологии. А в Свердловской области жители поселка травятся дымом от несанкционированной свалки, . . Не охраняется даже заброшенный тротиловый завод – и это несмотря на то, что о необходимости выставить у его ворот сотрудников Росгвардии заявил Путин.

Новый День: Пятилетка назначенца: вспоминаем программную речь губернатора Куйвашева в 2012 году накануне выборов-2017 (ФОТО, ВИДЕО)

На территорию Березовского городского округа в лесном массиве просто сбрасывается кек – отходы, возникающие при обработке сточных вод. Ядовитого вещества . В Первоуральске перманентно – последствия аварии на местном предприятии.

Но стоит признать, тема экологии – это, пожалуй, единственное обещание, которое губернатор провалил не полностью. В 2011 году Свердловская область была . Теперь у региона «достижение»: в 2017 году регион занял второе место в рейтинге .

О бюджете и растратах

В число приоритетов я ставлю рост собственных доходов областного бюджета, отказ от необоснованных преференций и льгот по налогам. С одной стороны, мы должны научиться жить по средствам, с другой – больше зарабатывать и рачительно, расчетливо, по-хозяйски тратить заработанное. Первым своим решением в качестве губернатора я создам рабочую группу, куда войдут представители финансовых и налоговых органов региона. Мы должны проанализировать ситуацию с долгами, имеющимися у Свердловской области, оперативно продумать решения по росту эффективности бюджетной политики, повышению налоговых поступлений в областной и муниципальные бюджеты. Первое заседание группы я планирую провести уже сегодня...

В своей последней фразе губернатор не соврал – он на самом деле провел это совещание. Правда, . А далее в обзоре невыполненных обещаний – только цифры. На момент вступления Куйвашева в должность губернатора долг Свердловской области составлял . По состоянию на 1 января 2017 года госдолг Свердловской области вырос до 72 млрд 190 тысяч рублей. Из них большая часть – 47,6 млрд – это банковские кредиты (что ставили Куйвашеву в укор, бюджетные кредиты в обслуживании обходятся дешевле).

МУГИСО о телебашне

Что касается «рачительных, расчетливых» трат, то примеров можно привести немало. Это и покупка , с которой до сих пор не понятно, что делать. И выкупленные у обанкротившегося ООО «Медиа-город» «», которые нужно списать в утиль. Денег, выделенных ОЭЗ «», не счесть. Зато область успела продать «Кольцово», экономически весьма эффективного актива.

О «черной дыре» и ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство должно выйти из стадии «черной дыры» и стать прозрачным, четким, эффективным механизмом, ориентированным на нужды людей. Необходимо наладить постоянный мониторинг деятельности ресурсоснабжающих организаций, общественный контроль работы управляющих компаний. Это должно стать одним из приоритетов работы правительства области и глав муниципалитетов.

Практически ежегодно за эту пятилетку в Свердловской области находились коммунальные аварии, о которых говорила вся страна. Вспомнить хотя бы , в котором в январские морозы жители города остались без воды на несколько недель. Или Белоярку, которая смогла войти в отопительный сезон только посреди зимы, несколько месяцев жители поселка замерзали . «Горячими точками» на карте коммунальных бедствий в Свердловской области становились Невьянск, Артемовский, Реж.

Замерзающая Белоярка

В Ирбите только . В одном из них под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков, хранившиеся в фондах местного музея. В ходе разбирательства выяснилось, что здание «кочевало» долгие годы между МУГИСО и администрацией города. Муниципалитету в итоге строение передали, но местные власти не поставили его на свой баланс, поэтому за ним никто не следил.

Программа капремонта в области оказалась провальной. .

Уральский капремонт

Жители городов выходили на митинги, требуя отправить министра ЖКХ области Николая Смирнова в отставку, но Евгений Куйвашев всегда занимал сторону своего подчиненного, игнорируя недовольство людей.

О меценатстве:

«Особо хочу остановиться (и не скрою, что данное предложение поступило в ходе моих встреч с депутатскими фракциями) на поддержке меценатства и спонсорства. На Урале – крае золотопромышленников, купцов, горнозаводчиков – всегда были сильны эти традиции. В современных условиях невозможно добиться повышения качества жизни людей, реализации крупных социальных проектов, опираясь исключительно на бюджетные средства. Считаю развитие традиций меценатства и спонсорства одним из важных направлений ведения социально-ответственного бизнеса».

За деятельностью меценатов Евгений Владимирович следил достаточно исправно, вот только иногда это оборачивалось не вполне красивыми заявлениями. Например, в апреле 2015 года губернатор в эфире одной из радиостанций заявил, что в области открываются новые современные медицинские учреждения. В качестве примера он привел открытый в конце 2014 года в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Правда, Евгений Владимирович – бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, который продал свой пакет акций корпорации и вложил в проект более 3 млрд рублей собственных средств.

Также памятна свердловчанам былая дружба губернатора с энергоолигархами Бобровым и Биковым, которые «Автомобилист», но в 2016 году отказались от этого. После этого губернатор заявлял, что « с 2017 года » Андрей Анатольевич [Козицын] берет на себя», но пока ситуация не выглядит радужной.

Гораздо больше жителей Среднего Урала беспокоит другая «меценатская» затея, которую одобрил Евгений Куйвашев – . Меценатами согласились выступить Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, а губернатор проект поддержал, несмотря на многочисленные просьбы горожан оставить пруд в покое, сборы подписей, обращения к президенту и так далее.

Акции в защиту пруда собирают тысячи людей

О законодательстве

В поддержке законодательных инициатив для меня главное – не партийная принадлежность их авторов, а экономическая и правовая проработанность законопроектов, реальная польза, которую они могут принести обществу и людям.

Что касается законодательной деятельности губернатора, который, напомним, никогда в жизни не был депутатом ни регионального, ни федерального уровня, то большая ее часть за пять лет свелась к тому, чтобы максимально ограничить полномочия муниципалов, а также уничтожить прямые выборы глав практически по всей области. С февраля 2015 года свердловские города на конкурсную схему избрания мэра, ссылаясь на федеральный закон №8-ФЗ. Причем депутаты муниципальных дум неофициально признавались, что – губернатору было выгодно укреплять «вертикаль власти» на территории. «Непослушные» думы оказались . Так, к примеру, произошло в Реже.

Эти процессы были связаны с тем, что губернатор-назначенец с разными политическими и экономическими группами. По его инициативе в область перешли полномочия Екатеринбурга по градостроительству, рекламе, распоряжению неразграниченными землями. В мае 2016 года глава администрации Александр Якоб и глава города Евгений Ройзман даже с требованием вернуть городу градостроительные полномочия, но не преуспели. Кроме того, по подсчетам департамента финансов мэрии, только в 2016 году сумма ущерба от передачи области рекламных полномочий . После перехода екатеринбургского вице-мэра Владимира Тунгусова в администрацию губернатора элиты ожидали возвращения Екатеринбургу отнятых полномочий, но этого до сих пор не произошло.

Екатеринбург, новый День, Елена Синицына

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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