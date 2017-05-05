Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 05.05.17

Екатеринбургская редакция NDNews.ru подводит итоги очередной рабочей недели, делясь собственным видением основных событий. Среди информационных поводов можно отметить скандальный матч «Урала» в финале Кубка России, неутихающую тему застройки Городского пруда, отмена и возврат шествия радиофака, траншеи вокруг протестующих дальнобойщиков. Подробности – в традиционном обзоре нашего агентства.

Событие недели

2 мая столичный «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв на стадионе «Фишт» ФК «Урал». Игра закончилась со счетом 2:0. В течение дня наше агентство вело прямую трансляцию из Сочи, рассказывая обо всех событиях, связанных с этим матчем. Для екатеринбургского клуба поединок стал историческим – до этого «шмели» ни разу не выходили в финальную часть турнира.

Поражение главный тренер «Урала» Александр Тарханов объяснил опытом «Локомотива».

Впрочем, встреча запомнится другим – после обоих голов фанаты «красно-зеленых» устраивали беспорядки со световым шоу. Болельщики не раз умудрились выбежать на поле, их пришлось отлавливать сотрудникам стадиона. На 94-й минуте вспыхнула массовая драка, по итогам которой судья показал красные карточки 4 футболистам: со стороны «Урала» были удалены Фидлер и Манучарян, со стороны «Локо» – Фарфан и Ари. Уже после матча Роман Павлюченко оскорбил Ари. Эти инциденты в ближайшее время рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС и вынесет наказание.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=g8EZL2nuOCg&rel=0">Video</a> Беспорядки на трибунах

Заявление недели

На минувшей неделе Екатеринбург облетело тревожное известие – в УрФУ заявили, что в этом году не будет традиционного шествия радиофака из-за изменений в требованиях безопасности при проведении массовых мероприятий – для вуза это слишком накладно. Выяснилось, что теперь улицы необходимо перекрывать автобусами. После того, как об отмене шествия сообщили СМИ, откликнулись выпускники радиофака, которые помогли решить эту проблему. В пятницу было объявлено: шествие студентов и выпускников радиофака УрФУ в День радио все-таки состоится.

Напомним, ежегодно в Екатеринбурге 7 мая студенты РТФ устраивают генуборку памятника Попову, затем у радийщиков проходит концерт, а после начинается шествие по проспекту Ленина с известным всем лозунгом «Все радисты с детства знают тройку самых важных слов – РТФ, УПИ, Попов!». Шествие стало одной из визитных карточек Екатеринбурга. Экскурсоводы сообщают, что непременно рассказывают о нем гостям города, когда показывают памятник Попову.

Скандал недели

Организаторы «Бессмертного полка», который пройдет во время парада Победы, рассказали о том, кто может испортить праздник. По словам координатора акции в Екатеринбурге Валерия Басая, опасность представляют учебные заведения. «Каждый год находятся как минимум три-четыре учреждения, которые хотят собрать массовку. Буквально вчера позвонил представитель крупного вуза и говорит: «Мы решили собрать для участия в колонне студентов. Причем определенных национальностей. Представляете, как здорово будет?». Я его спросил, а что, если они не помнят своих родных, которые погибли в ВОВ? Он ответил: «А мы кратко им напишем на обратной стороне транспарантов историю. Пока будут идти – прочитают». Вот это все зачем? Если человек сам хочет, он придет. И такое происходит не только с вузами, но и со школами и техникумами. Тоже в этом году звонили из одного – они хотели раздать учащимся портреты ветеранов, которые преподавали у них. Но что будет, если подойдет журналист и спросит: «Чей портрет вы несете?». А человек не сможет ответить. Или скажет: «Подождите, я сейчас прочитаю», – рассказал Басай.

Помимо того, вредничают и те, кто проводят «Бессмертный полк» не 9 Мая, а в другие дни. «В знаменитых Ключиках они решили провести в этом году 6 мая, раз у них 8 мая такую возможность отобрали. Потому что они так придумали. У них там с руководством проблемы, видимо. Предполагаю, что Новый год они на 3 января перенесут», – съязвил Басай.

Видео недели

Дальнобойщики, которые второй месяц стоят на ЕКАД в знак протеста против системы «Платон», по всей видимости, набили оскомину чиновникам, поэтому их окопали траншеей шириной около метра и глубиной полметра. Грузовые машины оказались заблокированы, часть дальнобойщиков успела покинуть площадку. Долго время было не понятно, кто был автором идеи пригнать экскаватор.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yNyYrktPm90&rel=0">Video</a> Окапывают протестующих дальнобойщиков

Позже в ГИБДД рассказали, что ров решил вырыть «владелец автодороги в целях восстановления водоотвода, а также в целях исключения несанкционированных съездов с автомобильной дороги». «Никаких действий по затруднению движения грузовых авто начальник УГИБДД Свердловской области не предпринимал», – заявили в пресс-службе ведомства.

Фото недели

Екатеринбургский художник Илья Мозги «привлек» к дискуссии о храме-на-воде Владимира Ленина – от лица вождя мирового пролетариата он высказался против строительства культового сооружения в акватории Городского пруда. Такое граффити появилось на улице Пушкина. На рисунке изображен Ленин с фразой: «Вообще-то, я тоже против строительства храма на воде».

«Почки, как и волнение за судьбу пруда набухают», – прокомментировал сам автор рисунка на своей странице «ВКонтакте».

8 апреля более 1,5 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие во флешмобе, символически обняв городской пруд. Горожане взялись за руки и образовали живую цепь, охватив набережную от ККТ «Космос» и до Драмтеатра. Так екатеринбуржцы сказали «нет» застройке акватории водоема.

Несмотря на протесты горожан, в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда собора во имя святой Великомученицы Екатерины. Тему храма на воде начали обсуждать депутаты гордумы. В то же время подана заявка на признание водной артерии памятником истории и культуры.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7RKhF2IdJ5E&rel=0">Video</a> Екатеринбуржцы обняли пруд

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 05.05.17

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