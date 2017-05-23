Выборы губернатора Свердловской области превращаются в имитацию

Публикации за 23.05.17

Выдвижение в губернаторы екатеринбургского депутата Константина Киселева означает, что избирательная кампания в Свердловской области пройдет по консервативному сценарию. Власть готовится «зарубить» оппозиционеров на муниципальном фильтре, а взамен выдвигает кандидатов-спойлеров для создания имитации конкурентной борьбы, считают эксперты.

Напомним, Константин Киселев заявил сегодня о своем выдвижении прямо на заседании городской думы Екатеринбурга. «На днях мне поступило предложение выдвинуться в губернаторы, и я его принял», – сообщил он. В беседе с NDNews.ru новый участник губернаторской гонки отметил, что муниципальный фильтр не должен стать для него проблемой.

«Есть договоренность с партией, которая меня выдвигает. Партия берет на себя ответственность за сбор подписей и, в случае необходимости, обращение к власти. Я сам не собираюсь идти к «Единой России», это моя принципиальная позиция. Мое выдвижение было с условием, что я не меняю своих идеологических и политических взглядов. Для меня очень важно, чтобы на этих выборах был представлен демократический либеральный электорат. Моя кампания станет некой трибуной, которая позволит проговорить важные для области вещи, проблемные точки», – рассказал Константин Киселев, уточнив, что назовет «свою» партию на следующей неделе.

Опрошенные NDNews.ru эксперты считают, что выдвижение бывшего соратника Евгения Ройзмана по «Гражданской платформе» однозначно играет в пользу врио губернатора Евгения Куйвашева.

«Киселева, скорее всего, выдвинет какая-то из малых партий, которая соберет подписи по договоренности с ЕР. Все его рассуждения про либерализм – это дымовая завеса, камуфляж, попытка красиво преподнести свое выдвижение. Сейчас избирательная кампания в Свердловской области выстраивается по консервативному сценарию. Будут сушить все и вся. Никаких внеплановых кандидатов, основной кандидат должен набрать 50% плюс один голос и победить в первом туре. Явка не имеет значения. Киселев играет в пользу Куйвашева, он призван легитимировать победу действующего губернатора. Его выдвижение не просто согласовано, оно инспирировано администрацией губернатора. И фактически сейчас Киселев выступает против Ройзмана, хотя когда-то они были в одной партии», – прокомментировал политолог Сергей Мошкин.

При этом предвыборные перспективы мэра Екатеринбурга и справедливоросса Александра Буркова становятся еще туманнее. «Сейчас Ройзмана будут всячески останавливать, и он не пройдет муниципальный фильтр. Единственный для него выход – использовать личный ресурс, обзванивать и объезжать территории. Что касается Буркова, то он может уклониться от этих выборов. О том, что он станет консолидированным кандидатом от оппозиции, заявлял только Миронов (лидер «Справедливой России», – прим. NDNews.ru), от самого Буркова были только намеки. Скорее всего, эсеры определят на выборы кого-то из местных партийцев», – отмечает собеседник агентства.

Политолог Евгений Минченко считает, что пока базовый сценарий выборов от тандема Тунгусов – Куйвашев (именно так он определил политиков по влиятельности) строится на недопущении Ройзмана и Буркова. У самого Константина Киселева возникнуть проблем не должно. «Если Тунгусов ему пообещал, значит, пройдет муниципальный фильтр», – заметил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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