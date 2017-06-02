Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция агентства «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги последней весенней и первой летней недели. Эта рабочая пятидневка запомнилась массовым нарушением закона со стороны водителей-гастарбайтеров, курьезными околополитическими заявлениями, визитом главы областного СКР на проблемный объект. Это и многое другое – в еженедельном обзоре NDNews.ru.

Событие недели

С 1 июня в Екатеринбурге, как и на всей территории РФ, вступил в действие закон, запрещающий водителям автобусов и маршруток возить пассажиров, если у них нет водительских прав, полученных в России. В мэрии Екатеринбурга за день до этого заявили, что транспортного коллапса из-за запрета выезда для водителей-мигрантов быть не должно, потому что «все частные предприятия были заранее предупреждены и готовились к данной ситуации».

На деле же все произошло несколько иначе: к удивлению корреспондентов агентства, представители перевозчика и сами водители признались, что многие выехали на маршруты без российских прав, осознанно нарушив закон. Правда, после утреннего часа пик на работу вышли уже сотрудники прокуратуры, и 70 процентов автобусов частников отправились в парк. Водители прогнозируют, что в ближайшие дни обстановка накалится еще больше.

Заявление недели

За несколько дней до официального старта губернаторской кампании о своем намерении поучаствовать в гонке заявила екатеринбургская художница Лени Сморагдова. В отличие от предыдущих «кандидатов из соцсетей», они мотивировала свое решение тем, что выборы «превращаются в цирк». «Выборы в губернаторы Свердловской области все более и более превращаются в цирк, и я хочу в этом цирке участвовать. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора и для соблюдения всех формальностей ищу партию, которая могла бы меня выдвинуть на эту должность…». В интервью NDNews.ru потенциальная кандидатка заявила, что у нее есть ряд социальных проектов, которые она хотела бы реализовать. После художницы о своем желании баллотироваться на пост главы региона заявили еще несколько персонажей, а в соцсетях мгновенно возник стихийный флешмоб «Все в губернаторы».

Отметим, что слова Лени Сморагдовой о «цирке», в который превращаются выборы свердловского губернатора, не лишены оснований. Поскольку оппозиция в регионе практически «зачищена», не исключено, что единороссам придется помогать ее кандидатам пройти муниципальный фильтр. «Если так случится, что надо будет поставить подпись за Ройзмана, я поставлю за него», – говорят единороссы из глубинки.

Видео недели

Разрушенный дом и жильцы

На этой неделе наша редакция вновь вернулась к теме злосчастного дома в поселке Вересовка (Первоуральский округ), частично разрушенного в 1995 году при взрыве газа. На днях в этом доме вновь начали и тут же заморозили строительные работы. Жильцы одновременно переживают за то, что во время реконструкции дом может окончательно развалиться, и за то, что работы никогда не закончат. В ситуацию пришлось лично вмешаться руководителю областного управления СК России Валерию Задорину, после чего на следующий же день был задержан директор управления капитального строительства Первоуральска Алексей Черных. Почему следователи заинтересовались полуразрушенным домом и судьбой его жителей лишь через 22 года после взрыва – смотрите в материале агентства.

Разрушенный дом. Визит главы СУ СК

Фото недели

В регионе продолжаются облавы на нелегальных трудовых мигрантов.

На этой неделе сотрудники ГУ МВД по Свердловской области нагрянули в одно из тепличных хозяйств в окрестностях Режа. Задержанные на ферме граждане Китая по документам оказались коммерческими агентами и инженерами. В реальности все проще – все они работают в теплицах. Китайские рабочие показали и рассказали корреспонденту NDNews.ru, в каких условиях они живут, как обороняются от хулиганов и почему собирают христианскую литературу.

Курьез недели

Жительница Режа прислала в редакцию видео, на котором снят сотрудник ГИБДД, спящий в личном автомобиле посреди улицы Ленина в Реже. Автор ролика считает, что полицейский был пьян. «Вчера утром ехали на работу с супругом, и увидели такую картину. Муж решил снять на телефон, и разослать в СМИ. У нас весь город обсуждает, что в последнее время сотрудники полиции и следственного комитета в Реже ведут себя неадекватно: врубают музыку ночью во дворах, пьяные ездят. Вот наглядный пример», – рассказала NDNews.ru отправитель записи Кристина. На следующий день стало известно, что инспектор уволен.

Гаишник уснул посреди дороги

Спецпроект

NDNews.ru представляет вторую часть проекта «Акции XXI века». Текущее десятилетие для свердловчан начиналось бурно – с массовых митингов против строительства храма и фальсификаций результатов парламентских выборов. Но после законодательного «закручивания гаек» публичные протесты стали тише и однообразнее, а вместо них буйным цветом расцвели молодежные флешмобы, имевшие исключительно развлекательную цель. Увы, в 2016 году начали запрещать и их. За последние несколько месяцев протестное движение в Екатеринбурге стало снова набирать обороты – так горожане реагируют на резонансные решения власти, будь то застройка акватории городского пруда, транспортная реформа или запрет на антикоррупционный митинг.

Акции XXI века. Часть 2

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.17

Екатеринбургские депутаты вновь обсудят штрафы для прогульщиков заседаний. / В центре Екатеринбурга «пролетит» гигантский воздушный змей (ФОТО). / Акушерский корпус НИИ ОММ возле Центрального стадиона скоро снесут. Читать дальше

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