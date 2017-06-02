Пятница, 2 июня 2017, 16:26 мск

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Екатеринбург

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Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция агентства «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги последней весенней и первой летней недели. Эта рабочая пятидневка запомнилась массовым нарушением закона со стороны водителей-гастарбайтеров, курьезными околополитическими заявлениями, визитом главы областного СКР на проблемный объект. Это и многое другое – в еженедельном обзоре NDNews.ru.

Событие недели

С 1 июня в Екатеринбурге, как и на всей территории РФ, вступил в действие закон, запрещающий водителям автобусов и маршруток возить пассажиров, если у них нет водительских прав, полученных в России. В мэрии Екатеринбурга за день до этого , потому что «все частные предприятия были заранее предупреждены и готовились к данной ситуации».

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

На деле же все произошло несколько иначе: к удивлению корреспондентов агентства, представители перевозчика и сами водители признались, что . Правда, после утреннего часа пик на работу вышли уже сотрудники прокуратуры, и 70 процентов автобусов частников отправились в парк. Водители прогнозируют, что в ближайшие дни обстановка накалится еще больше.

Заявление недели

За несколько дней до официального старта губернаторской кампании о своем намерении поучаствовать в гонке заявила екатеринбургская художница Лени Сморагдова. В отличие от предыдущих «кандидатов из соцсетей», они мотивировала свое решение тем, что выборы «превращаются в цирк». «. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора и для соблюдения всех формальностей ищу партию, которая могла бы меня выдвинуть на эту должность…». В , что у нее есть ряд социальных проектов, которые она хотела бы реализовать. После художницы о своем желании баллотироваться на пост главы региона заявили еще несколько персонажей, а в соцсетях мгновенно возник стихийный флешмоб «Все в губернаторы».

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Отметим, что слова Лени Сморагдовой о «цирке», в который превращаются выборы свердловского губернатора, не лишены оснований. Поскольку оппозиция в регионе практически «зачищена», не исключено, что единороссам придется помогать ее кандидатам пройти муниципальный фильтр. «, – говорят единороссы из глубинки.

Видео недели

Разрушенный дом и жильцы

На этой неделе наша редакция вновь вернулась к теме злосчастного дома в поселке Вересовка (Первоуральский округ), частично разрушенного в 1995 году при взрыве газа. На днях в этом доме вновь начали и тут же заморозили строительные работы. Жильцы одновременно переживают за то, что во время реконструкции дом может окончательно развалиться, и за то, что работы никогда не закончат. В ситуацию пришлось лично вмешаться руководителю областного управления СК России Валерию Задорину, после чего на следующий же день . Почему следователи заинтересовались полуразрушенным домом и судьбой его жителей лишь через 22 года после взрыва – .

Разрушенный дом. Визит главы СУ СК

Фото недели

В регионе продолжаются облавы на нелегальных трудовых мигрантов.

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе сотрудники ГУ МВД по Свердловской области нагрянули в одно из тепличных хозяйств в окрестностях Режа. Задержанные на ферме граждане Китая по документам оказались коммерческими агентами и инженерами. В реальности все проще – все они работают в теплицах. как обороняются от хулиганов и почему собирают христианскую литературу.

Новый День: Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Курьез недели

Жительница Режа прислала в редакцию видео, на котором снят . Автор ролика считает, что полицейский был пьян. «Вчера утром ехали на работу с супругом, и увидели такую картину. Муж решил снять на телефон, и разослать в СМИ. У нас весь город обсуждает, что в последнее время сотрудники полиции и следственного комитета в Реже ведут себя неадекватно: врубают музыку ночью во дворах, пьяные ездят. Вот наглядный пример», – рассказала NDNews.ru отправитель записи Кристина. На следующий день стало известно, что .

Гаишник уснул посреди дороги

Спецпроект

Текущее десятилетие для свердловчан начиналось бурно – с массовых митингов против строительства храма и фальсификаций результатов парламентских выборов. Но после законодательного «закручивания гаек» публичные протесты стали тише и однообразнее, а вместо них буйным цветом расцвели молодежные флешмобы, имевшие исключительно развлекательную цель. Увы, в 2016 году начали запрещать и их. За последние несколько месяцев протестное движение в Екатеринбурге стало снова набирать обороты – так горожане реагируют на резонансные решения власти, будь то застройка акватории городского пруда, транспортная реформа или запрет на антикоррупционный митинг.

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