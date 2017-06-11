Кандидатом в губернаторы от «Справедливой России» стал Дмитрий Ионин

На выборы губернатора Свердловской области от «Справедливой России» выдвинут депутат регионального заксобрания Дмитрий Ионин. Сегодня на областной конференции за него проголосовали все делегаты – 30 человек, передает корреспондент NDNews.ru.

Фамилия Ионина была единственной в бюллетенях партийцев. Ранее его кандидатура была выдвинута региональным советом эсеров и одобрена федеральным руководством партии.

Напомним, изначально «Справедливая Россия» планировала выдвинуть на губернаторские выборы единого кандидата от парламентской оппозиции и рекомендовала на это место депутата Госдумы Александра Буркова. Но в итоге переговоры с партийными руководителями КПРФ и ЛДПР зашли в тупик. Сам Бурков отмечал, что в Свердловской области не было понимания, как можно «синхронизировать» губернаторские выборы и выборы в органы местного самоуправления, например, в Нижнем Тагиле.

Напомним, кандидату в губернаторы необходимо пройти муниципальный фильтр и собрать не менее 126 подписей депутатов по Свердловской области. Ранее эсеры заявляли, что не видят в этом никаких препятствий, и у партии есть договоренность с 102 народными избранникам в муниципалитетах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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