«Если только ни у кого не перемкнет...» / Эксперты с грустью констатируют предстоящую скуку предвыборной кампании

Губернаторская кампания в Свердловской области, по всей видимости, разочарует ценителей острой политической борьбы. По мнению политологов, выбор кандидатов показывает, что все партии, кроме «Единой России», идут на выборы по олимпийскому принципу – «Главное – не победа, а участие». Оживить кампанию могут только большие деньги, но пока ни один из кандидатов не дал понять, что собирается раскошелиться.

Напомним, в эти выходные своих кандидатов в главы региона выдвинули шесть политических партий. От «Единой России» пойдет врио губернатора Евгений Куйвашев, от КПРФ – московский банкир Алексей Парфенов, от ЛДПР – депутат Госдумы Игорь Торощин, от СР – депутат заксо Дмитрий Ионин, от «Зеленых» – депутат гордумы Константин Киселев, от «пенсионеров» – депутат гордумы Дмитрий Сергин.

Самый странный выбор, по мнению политологов, сделала КПРФ, от которой в ряде регионов, в том числе в Свердловской области, идут кандидаты, не имеющие видимых статусов, причем представляющие непонятные или даже антинародные с точки зрения «ядерного электората» КПРФ профессии – юрист, банкир. «КПРФ выдвигает «варяга», который не имеет ни статуса, ни привязки к региону, да еще и банкира. Даже с идеологической точки зрения бабушка-коммунистка из какого-нибудь села Кукуево будет понимать, что это не ее выбор. Я предполагаю, что это может быть частью договоренностей между Геннадием Зюгановым и мэрией Москвы: самые странные кандидаты от КПРФ выдвинуты именно в тех регионах, где сидят «собянинские» губернаторы», – отмечает политолог Алексей Швайгерт.

Не слишком радужные перспективы, по мнению Швайгерта, и у Константина Киселева, который выдвинут партией «Зеленые». «Аккумулировать условно либеральный электорат Киселеву удастся только в том случае, если Ройзман сам открыто поддержит его и передаст голоса своих сторонников. При всем уважении, фигуры эти несопоставимы. Даже в Екатеринбурге Киселева не особо знают – он в городскую думу избрался по списку, а не одномандатному округу. По большому счету, только наша с вами прослойка – политологи и журналисты – его и знают».

В то же время эксперт считает некорректным уже сейчас устраивать тотализатор на тему «кто займет последнее место»: «У кого будут деньги, тот и сможет занять второе место. Даже тот же Парфенов, если он как следует вложится в кампанию. А если у кандидата даже на нормальный штаб и газету денег нет, о чем говорить».

Другой эксперт, Сергей Мошкин, считает, что участие в выборах всех, кроме Евгения Куйвашева, – не более чем формальность. «Согласно федеральному законодательству, политические партии обязаны вести политическую деятельность и участвовать в выборах, иначе у них начнутся проблем с Минюстом. Вот они и участвуют. Но по составу кандидатов видно, что побеждать они не собираются – коммунисты выдвигают никому не известного банкира, главный уральский эсер Бурков от выборов устранился, депутата от ЛДПР Торощина в области не слишком хорошо знают... Что касается Киселева и Сергина, то это в чистом виде проект администрации губернатора. Они идут на выборы, чтобы проиграть в первом туре, – считает Мошкин. – И вообще – никто из кандидатов, кроме врио, не претендует на победу. Они создают видимость конкуренции, декор и антураж. Для полной политкорректности среди кандидатов не хватает только какой-нибудь дамы». Сама кампания, по мнению Мошкина, будет тусклой, без острых дискуссий и ярких информповодов, а за месяц до выборов все региональные СМИ оккупирует врио губернатора Куйвашев. «Эти выборы будут не из тех, что люди обсуждают в кухонных разговорах», – резюмировал эксперт. Евгения Ройзмана, по его прогнозу, до выборов не допустят вообще.

Московский политолог Евгений Минченко согласен с коллегами в том, что все кандидаты, кроме Куйвашева, в той или иной степени «договорные», и свердловчан ждет вялая, незаметная кампания. «Если только вдруг кого-то из них не переклинит и он не начнет действительно активную раскрутку. В принципе, это мог бы быть и Парфенов – у него, по крайней мере, деньги есть. Под риторику «Кто угодно, лишь бы не Куйвашев», можно было бы чего-то добиться. Но точно не скажу, я с ним не знаком, – считает Минченко. – Сейчас самая большая интрига – это что будет делать Ройзман, если его не выдвинут, учитывая, как странно себя ведет региональное отделение «Яблока».

Добавим, только что стало известно, что партия «Яблоко» все-таки назначила региональную конференцию – она состоится в субботу, 17 июня.

NDNews.ru будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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