Исключение из программы капремонта не означает автоматического права на расселение дома, – минЖКХ

В Свердловской области с начала действия программы капитального ремонта из нее исключили около 2000 тысяч домов. Об этом NDNews.ru рассказал глава министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По его словам, это дома, где проводить работы дороже, чем отселить людей и снести здания. «Там просто нецелесообразно проводить капитальный ремонт», – сказал он.

Как правило, речь идет о зданиях с печным отоплением, без системы канализации, и т.д. Исключать дома, которые дешевле расселить, будут дальше, но основной объем работ муниципалитеты (оценивают состояние домов и передают данные в минЖКХ для корректировки программы капремонта именно местные власти) уже провели.

Интересно, что, по словам Смирнова, дома, которые были вычеркнуты из списков, автоматически в программы по сносу и расселению не попадают. «Там можно еще какое-то время жить», – сказал он.

В такой ситуации оказались, например, жители поселка Компрессорного, который входит в состав Екатеринбурга. Деревянные двухэтажные бараки в течение двух лет не могли исключить из программы капремонта, жителям присылали квитанции на оплату взносов в общий котел, но пока о расселении ветхих зданий речи не идет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

На Среднем Урале обнаружили древнее поселение X-IV веков до нашей эры (ФОТО). / Свердловчане перестают нести деньги в фонд капремонта – собираемость упала на 11%. / «Если только ни у кого не перемкнет...». Эксперты с грустью констатируют предстоящую скуку предвыборной кампании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»