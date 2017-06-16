О своем участии в выборах губернатора заявила партия «Народ против коррупции»

О своем намерении включиться в губернаторскую гонку на территории Свердловской области заявила партия «Народ против коррупции», которая до сих пор никакой деятельности в регионе не вела и не имеет здесь даже областного отделения.

Как сообщили в областном избиркоме, накануне ИКСО получила уведомление о проведении этой партией конференции по выдвижению кандидата в губернаторы 17 июня в Москве.

Согласно информации с сайта Минюста, штаб-квартира партии расположена на Ленинградском шоссе в Москве. Председателем числится некий Григорий Анисимов. На единственном указанном для контактов телефоне установлен автоответчик. Сайт партии находится на реконструкции и никаких контактов там нет – баннеры со словами «пресс-служба» и «контакты» никуда не ведут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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