Свердловская область в ожидании Путина: уральцы напомнят президенту вопросы, не услышанные во время прямой линии

Свердловская область ни разу не прозвучала в эфире прямой линии с Владимиром Путиным, но у жителей региона появился еще один шанс достучаться до президента. Сегодня официально подтвердился планируемый визит Путина в Екатеринбург. Глава государства впервые посетит выставку «Иннопром», а также проинспектирует итоги работы врио губернатора Евгения Куйвашева. Мониторинг положения дел в области наверняка проведут перед визитом и сотрудники администрации президента, чтобы знать болевые точки региона. Часть из них в виде публичных обращений были озвучены накануне общения президента с народом. Но отреагировали областные власти лишь на несколько единичных жалоб свердловчан. Остальные уральцы продолжают надеяться на чудо.

Напомним, NDNews.ru составлял список острых вопросов, которые отправляли свердловчане на прямую линию с президентом. Среди них, в частности, была жалоба работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий на задержки зарплаты. Проблема тянулась с 2015 года, но после того, как обращение заводчан «засветилось» в СМИ, в Нижний Тагил немедленно отправились прокурор области Сергей Охлопков и глава регионального СК Валерий Задорин. Представители ведомств заверили граждан, что держат ситуацию на личном контроле и «предпринимают меры к понуждению погашения долга по зарплате».

Оперативность областных чиновников накануне прямой линии с президентом смогли оценить и жители поселка Вересовка, более 20 лет ждавшие переселения из полуразрушенной пятиэтажки. После интереса следователей к действиям местной администрации в поселок прибыла областная делегация в лице вице-губернатора Сергея Швиндта, министра ЖКХ Николая Смирнова и министра строительства Михаила Волкова. По данным местных СМИ, чиновники пообещали расселить жильцов проблемного дома в течение 2018 года. Для людей будет построен новый дом на футбольном поле, расположенном по соседству. На время строительства жильцам предложили либо переехать в жилье муниципального фонда, либо остаться в старой пятиэтажке, которую планируется дополнительно укрепить.

А вот жителям других муниципалитетов повезло не так сильно. Без ответа президента остались послания жительниц Березовского, просивших новую детскую поликлинику, и педагогов из Арамили, рассказавших о переполненной небезопасной школе и отсутствия у города денег на строительство нового учебного здания. «Сдаваться не стоит. Нужно писать и говорить о проблеме», – делятся размышлениями в соцсетях жители обоих городов, но сетуют, что их надежды на «чудо» не оправдались.

В режиме ожидания находятся жители Асбеста, протестующие против строительства сурьмяного завода. Завтра местная дума примет решение о проведении городского референдума, заявленного на день выборов, 10 сентября. Напомним, горожане потребовали провести экспертизы, чтобы понять, какое воздействие химическое производство окажет на окружающую среду. Кроме того, весной в городе прошла серия митингов, посвященных экологическим проблемам. Но сейчас активисты опасаются, что большинство «Единой России» в местной думе заблокирует вопрос о референдуме. Эти подозрения основаны и на том, что оппозиционные депутаты до сих пор не получили документов для завтрашней повестки. Тем не менее, у противников сурьмяного производства остается несколько запасных ходов. «Если дума откажет, мы продолжим консультации по проведению референдума. У нас появились сторонники и в Екатеринбурге, и на федеральном уровне, – сообщил NDNews.ru асбестовский депутат Евгений Шабанов. – Во-первых, мы может оспорить в суде отказ думы. Во-вторых, можем подать новую заявку на проведение референдума с другой формулировкой. В любом случае, мы не будем опускать руки». Стоит напомнить, что в Асбесте собрано 13 тысяч подписей жителей (пятая часть населения города) под петицией президенту России с просьбой остановить строительство сурьмяного завода.

Протест многодетных матерей в Ирбите, которым местная администрация выдала земельные участки в лесу, может подхватить конкурент Куйвашева на губернаторских выборах. Напомним, женщины просили Путина разобраться, куда делись деньги на подведение электричества и газа к территории будущего поселка «Стрела». Но их вопрос в эфире прямой линии так и не прозвучал. Сейчас активистки обдумывают возможность проведения митинга, хотя ранее ирбитские чиновники угрожали женщинам репрессиями за несанкционированные акции протеста. По данным NDNews.ru, ситуацией заинтересовался кандидат в губернаторы от ЛДПР Игорь Торощин. Он и его однопартиец, свердловский депутат Александр Коркин, пообещали многодетным семьям помочь с организацией митинга, а если власти не согласуют акцию, предлагают жителям устроить голодовку. Вероятно, скоро проблемы многодетных матерей из Ирбита станут частью предвыборной программы Торощина, что явно играет не в пользу основного кандидата от власти.

Еще одной «горячкой точкой» в Свердловской области может стать Ревда. Жители города написали открытое письмо в адрес врио губернатора, требуя обратить внимание на беспредел в сфере ЖКХ. Местный «Водоканал» не выполнил инвестпрограмму, хотя горожане в течение несколько лет платят за водоснабжение по повышенным ставкам, включая т.н. инвестнадбавку в тарифе. В общей сумме ревдинцы «переплатили» более 200 миллионов рублей. При этом проверка счетной палаты выявила нарушения в расходовании средств, поступивших на инвестиционный счет муниципального «Водоканала». Авторы письма заметили, что никто не принял мер – ни депутаты, ни чиновники, включая самого Куйвашева, к которому уже обращались возмущенные представители общественности.

Труднее всего приходится жителям сел и деревень, которые практически не имеют шансов задать свои вопросу главе государства, и их не слышит областная власть. В день общения Путина с народом съемочная группа NDNews предложила жителям села Квашнинское рассказать, о чем бы они хотели попросить президента. Разрушенные хозяйства, безработица и оставленные без поддержки государства сироты – вот реальная картина свердловской глубинки на сегодняшний день.

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Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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