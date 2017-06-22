В мэрии Екатеринбурга создана рабочая группа для подготовки к губернаторским выборам

В администрации Екатеринбурга создана рабочая группа по подготовке к выборам губернатора Свердловской области. В ее состав вошли председатель горизбиркома Илья Захаров и ряд руководителей ключевых подразделений мэрии. Руководителем рабочей группы назначен вице-мэр Сергей Тушин.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе горизбиркома, члены рабочей группы займутся такими вопросами, как подготовка сведений для составления списков избирателей, уточнение границ избирательных участков, оборудование специальных мест для размещения агитации кандидатов, выделение помещений для встреч с избирателями. Эти мероприятия охватят весь период избирательной кампании.

С учетом того, что в Екатеринбурге живет около трети избирателей Свердловской области, администрация города принимает участие в каждом избирательном цикле, вне зависимости от уровня выборов. Так, на этой неделе глава администрации Александр Якоб подписал постановление, которое вносит корректировки в общий список избирательных участков с учетом роста числа жителей города. Перед выборами губернатора в Екатеринбурге появились три новых участка, расположенных на территории Верх-Исетского и Ленинского районов. Также в документе обновлены адреса и контактные данные УИК, а из списка привязанных к участкам домов исключены здания, где уже нет зарегистрированных избирателей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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