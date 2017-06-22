Седьмым кандидатом в губернаторы стал творческий человек, но не Ройзман (ФОТО)

Сегодня в избирком Свердловской области поступили документы на выдвижение седьмого кандидата в губернаторы, на этот раз – от партии «Народ против коррупции».

Как сообщили NDNews.ru в ИКСО, на своем прошедшем в Москве съезде эта партия выдвинула кандидатов в главы четырех субъектов РФ, в том числе в Свердловскую область и город федерального значения Севастополь. На Среднем Урале партию будет представлять актер по профессии Виктор Костромин, проживающий в Москве. Согласно данным портала «Кино-театр.ру», Костромин снимался в некоторых эпизодах сериалов «Следствие ведут знатоки» (старший лейтенант Курков), «Государственная граница» (Сапожников) и «Московская сага» (эпизодическая роль).

Члены рабочей группы избиркома проверили полноту и правильность представленных документов. По итогам рассмотрения председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Виктору Костромину письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда. С этого дня Виктор Костромин, выдвинутый кандидатом на должность главы региона от партии «Народ против коррупции», может в установленном законом порядке начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.

Напомним, ранее партии выдвинули в губернаторы Свердловской области шесть кандидатов: Евгения Куйвашева (ЕР), Дмитрия Ионина (СР), Алексея Парфёнова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР), Дмитрия Сергина (РППС) и Константина Киселёва («Зеленые»). Федеральное бюро партии «Яблоко» вчера решило выдвинуть мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, но по состоянию на сегодняшний вечер никаких документов от них в ИКСО не поступало.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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