Завтра своих кандидатов в губернаторы выдвинут еще две политические партии

Еще две политические партии проведут завтра свои всероссийские съезды, на которых, как ожидается, будут выдвинуты кандидаты в губернаторы ряда регионов, в том числе – Свердловской области.

Во-первых, в Москве состоится съезд партии РОС (Российский общенародный союз). Как рассказал NDNews.ru примкнувший к этой партии бывший депутат заксо Евгений Артюх, на съезде будут выдвинуты кандидаты в губернаторы в ряде регионов, включая Свердловскую область. Также на съезде пройдет выдвижение кандидатов в депутаты по ряду муниципалитетов.

Кроме того, в субботу в Санкт-Петербурге пройдет III съезд Всероссийской политической партии «Родина». В повестке работы съезда – переизбрание центральных руководящих органов партии, выдвижение кандидатов на выборы различного уровня в субъектах РФ, формирование позиции партии по ключевым внутриполитическим вопросам.

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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