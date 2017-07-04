36, 60 или 126 – сколько подписей на самом деле собрал Евгений Ройзман

Главе Екатеринбурга Евгению Ройзману уже удалось собрать 36 подписей муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в губернаторы, а также достичь предварительной договоренности еще с рядом депутатов. Но его участие в выборах до сих пор под большим вопросам.

NDNews.ru сам Ройзман сообщил: «Проблема заключается в том, что на момент моего выдвижения было выбрано математическое большинство муниципальных депутатов, была разнарядка, чтобы отдавали подписи за другие партии, даже за «Зеленых». Сейчас у меня нет возможности собрать подписи с сельских поселений, физически не хватает депутатов [для необходимого числа подписей]. На сегодняшний день я собрал 36 подписей, и есть еще ряд договоренностей. Сделаю все возможное, чтобы преодолеть муниципальный фильтр», – заявил мэр.

Между тем, по данным некоторых источников, знакомых с ситуацией, во многих муниципалитетах нашлись по одному-два-три депутата, которые отказались участвовать в «организованном сборе», и Ройзману уже «почти хватает», но он не хочет раньше времени «светить» своих сторонников. По другим данным, Ройзману пока удалось набрать около 60 подписей, то есть половину от необходимого.

Любопытно, что назвать точную цифру собранных подписей не смог уполномоченный по финансовым вопросам и оперативному управлению региональным отделением партии «Яблоко» Максим Петлин. По словам Петлина, Ройзман не привлекал его к этой работе. Между тем, даже если мэру и удалось набрать 126 подписей, это еще не гарантия регистрации и участия в выборах. Ранее политолог Алексей Швайгерт заявлял NDNews.ru, что существуют технологии, с помощью которых областной избирком сможет отрегулировать документы в пользу того или иного кандидата – например, через «задвоение подписей». «То есть, если какой-то муниципальный депутат подписался за несогласованного кандидата не по указке, его подпись отдают техническому кандидату, которая заверяется нотариально задним числом и признается подлинной», – отмечает он. По мнению Швайгерта, Ройзману следовало с самого начала кампании на федеральном уровне почаще поднимать вопрос о жестком давлении на «муниципалов». «Только медиаскандал на федеральном уровне может заставить губернатора позволить зарегистрировать на выборах неудобного для него соперника», – считает эксперт. Кроме того, для Ройзмана есть и другая опасность: в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что к «Яблоку» есть вопросы по юридической чистоте выдвижения Ройзмана. Сами вопросы она при этом не назвала, что вызвало серьезное беспокойство в стане «яблочников». Напомним, в областном постановлении «О порядке выдвижения и регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области на выборах 10 сентября 2017 года» говорится, что кандидат в губернаторы может быть выдвинут либо на федеральном съезде политической партии, либо на конференции или общем собрании регионального отделения. Региональная конференция, напомним, была сорвана, отделение фактически распущено. После этого Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока», взявшее на себя полномочия по руководству региональным отделением. Однако в документе, который Ройзман получил в областном избиркоме, черным по белому написано, что его выдвинуло именно региональное отделение. По мнению источников, этот казус может стать основанием для оспаривания его выдвижения. Причем «вспомнит» избирком об этом лишь в том случае, если Ройзману каким-то чудом удастся набрать 126 депутатских подписей. Времени для маневра у него в этом случае уже не останется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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