Выдвижение Ройзмана в губернаторы в любом случае закончится судом

Выдвижение Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области от «Яблока», судя по всему, в любом случае закончится судом, а то и несколькими. Такой прогноз высказывают источники в самой партии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ни свердловские, ни федеральные партийные структуры до сих пор не получили от областного избиркома никаких письменных рекомендаций по устранению выявленных в документах нарушений. «Может быть, и не получим, а может быть, пришлют что-то вечером 20 июля – за день до окончания выдвижения. Дальше возможно такое развитие событий: допустим, Евгений Вадимович смог набрать нужное число подписей депутатов, но ИКСО отказывает ему в регистрации на основании того, что его выдвинуло не региональное отделение, а бюро. Тогда мы пойдем в суд, у нас есть юридические аргументы, подтверждающие, что мы ничего не нарушали. Избирком принял у Ройзмана документы и выдал ему удостоверение кандидата. Если у них были замечания, то почему они о них нас официально не уведомили? Так что пойдем в суд. Тем более, у нас есть прецеденты, когда мы их выигрывали», – заявил член бюро партии Максим Петлин.

Кроме того, Евгений Ройзман не раз заявлял, что считает само понятие «муниципального фильтра» неконституционным, и если ему не удастся собрать нужное число голосов, то он все равно будет добиваться его отмены через конституционный суд.

Напомним, сегодня член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что бюро партии «Яблоко» не имело права выдвигать Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы. По его словам, в случае с выдвижением Ройзмана имела место «подмена органа, который может выдвигать кандидата». «В соответствии с федеральным законом о политических партиях, в случае отсутствия регионального отделения, постоянно действующий руководящий орган партии может выдвигать к андидата в депутаты законодательных собраний. Статья соответствующая не говорит о том, что постоянно действующий руководящий орган может выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта федерации», – цитирует Шевченко ТАСС. По словам Шевченко, по инициативе ЦИК с юристами «Яблока» были проведены многочисленные консультации. «Был найден возможный, юридически безупречный вариант, который можно было реализовать при желании в течение пары дней», – заметил член Центризбиркома. Он заключается в том, что «Яблоко» может провести в кратчайшие сроки перерегистрацию членов партии в Свердловской области и организовать их общее собрание, на котором снова выдвинуть кандидата в губернаторы. Он уточнил, что для этого достаточно перерегистрировать трех членов партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

В Кольцово немецкая овчарка нашла миллион рублей. / В России предлагают «засолить» радиоактивные отходы. / Учёные пожаловались на чиновников: не хотят использовать советские разработки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»