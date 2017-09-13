Самый дорогой – 66 тысяч рублей: завтра стартует продажа билетов на ЧМ-2018

На сайте FIFA 14 сентября стартует продажа билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявки будут принимать до 12 октября 2017 года, после чего билеты распределят между авторами заявок. Если билетов будет меньше, чем желающих их получить, их распределят жеребьевкой. С 16 по 28 ноября билеты на матчи будут продаваться на сайте FIFA в порядке живой очереди. После официальной жеребьевки ЧМ-2018 билеты станут реализовывать по той же процедуре: с 5 декабря 2017 по 31 января 2018 путем жеребьевки, а с 13 марта и до начала мундиаля – в порядке живой очереди.

«Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом чемпионате мира болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств»,– приводят слова главного секретаря FIFA Фатма Самура в российском оргкомитете ЧМ-2018.

Самые дешевые билеты обойдутся в 1280 рублей для россиян, иностранцам придется заплатить от 105 долларов. Самый дорогой билет на обычный матч группового этапа будет стоить 12,6 тысяч рублей, самый дорогой билет на матч открытия – 33 тысяч рублей. Билеты на встречи стадии плей-офф обойдутся в сумму от 2240 до 4480 рублей. Самый дешевый билет на финал будет стоить 7040 рублей, самый дорогой – 66 тысяч. При этом FIFA предлагает приобрести пакеты билетов: на матч определенной команды (от 3 до 7 матчей), либо на матчи на определенном стадионе (исключая матчи открытия, полуфинала и финала).

Матчи Чемпионата мира по футболу – 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, третья – 25 июня, а четвертая – 27 июня. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока не известно – в настоящее время продолжается отборочный турнир ЧМ-2018. Помимо России, которая принимает турнир, путевки на Чемпионат мира по футболу уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия. Для посещения матчей необходимо будет получить паспорт болельщика.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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