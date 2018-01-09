FIFA может увеличить число дешевых билетов для россиян на ЧМ-2018

Оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с FIFA об увеличении числа дешевых билетов для российских граждан на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в комментарии газете «Известия».

«Увеличение количества билетов 4-й категории возможно, – приводит издание слова Сорокина. – Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат». Чиновник при этом отметил, что «соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж».

По данным источника газета, близкого к подготовке к ЧМ-2018, квота недорогих билетов 4-й категории для россиян может быть увеличена на 80-100 тысяч. Собеседник издания добавил, что «с высокой долей вероятности» билеты можно будет купить в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля в режиме реального времени на сайте FIFA.com/bilet.

В пресс-службе FIFA допустили возможность увеличения числа дешевых билетов для российских граждан, отметив, что квота в рамках 4-й категории составит «как минимум 350 тыс. билетов».

Напомним, что в настоящее время россияне могут приобрести самые дешевые билеты 4-й категории за 1280 рублей – это стоимость абонемента на матчи группового этапа турнира. Из 350 тыс. таких билетов около 210 тыс. из них были реализованы уже на первом этапе продаж. Оставшиеся 140 тыс. билетов поступили в продажу 5 декабря. Заявку на них можно оставить на официальном сайте FIFA до 31 января. Если число количество желающих превысит число мест, билеты будут распределяться путем случайной жеребьевки.

Матчи мундиаля пройдут в Москве, Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Саранске с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.18

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