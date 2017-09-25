Минкульт Свердловской области замалчивает культурную программу к ЧМ-2018

Министерство культуры Свердловской области еще не готово представить программу культурных мероприятий для туристов, которые приедут в Екатеринбург в 2018 году. В то время как другие регионы уже определились, как будут развлекать болельщиков: где-то музеи переведут на круглосуточный режим работы, где-то разработают новые экскурсионные программы. Когда появится программа для Екатеринбурга, неизвестно.

«В настоящее время программа культурных мероприятий, которые будут проводиться подведомственными Министерству культуры Свердловской области учреждениями, находится в стадии согласования. Безусловно, региональным минкультуры будут приложены все усилия для проведения мероприятий для гостей Свердловской области на самом высоком уровне», – сообщили РИА «Новый День» в ответ на запрос.

В запросе, в частности, были пункты о работе музеев Свердловской области, разработке специальных туристических маршрутов, а также конкретных культурных мероприятий взамен запрещенных (на время ЧМ-2018 будут запрещены многие популярные фестивали, которые уже стали брендами Екатеринбурга, – об этом ранее писал РИА «Новый День»). Однако специалисты регионального минкультуры решили не отвечать ни на один из вопросов, пока план мероприятий не пройдет согласование на федеральном уровне.

Скрытность чиновников не очень понятна на фоне открытости их коллег из других городов. Так, на прошлой неделе врио министра культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что в регионе уже готова программа мероприятий к ЧМ-2018.

«Мы планируем во время проведения матчей по футболу обеспечить работу музеев до 6 утра. У нас есть опыт Музейной ночи, Ночи кино, Ночи искусств. И этот накопленный опыт нужно использовать во время проведения чемпионата», – цитировала пресс-служба правительства Калининградской области слова Ермака.

Также минкультуры планирует организовать работу кинотеатров под открытым небом с показом фильмов тех стран, чьи команды будут играть в Калининграде.

Еще ранее Министерство культуры Московской области презентовало разработанные специально для туристов ЧМ-2018 пешеходные маршруты, охватывающих пять городов Подмосковья. Согласно задумке московского минкультуры, для посещений болельщиков подготовят Сергиев Посад, Коломну, Клин и другие.

Напомним, как ранее писал РИА «Новый День», рядовые туроператоры, занимающиеся продвижением Екатеринбурга, не смогут устраивать масштабные экскурсии для туристов во время ЧМ-2018.

«С мая по середину июля будет запрещен въезд и выезд из Екатеринбурга транспорта, не аккредитованного при ФИФА. Это значит, что мы не сможем организовать экскурсии для туристов в Невьянск или Нижний Тагил или даже по городу, – рассказывал РИА «Новый День» представитель одного из туроператоров. – …Возможно, ближе к ЧМ будут выбраны какие-то туроператорские компании в Екатеринбурге, которым ФИФА спустит часть полномочий. Но пока таких поисков исполнителей не ведется, как мне известно. У остальных останется один вариант: например, собирать группы за пределами города, в какой-то точке. И оттуда уже везти на экскурсии. Но мы таким не планируем заниматься – лучше не гнаться за сиюминутной выгодой, рискуя при этом штрафами и санкциями. Нам остаются пешие экскурсии. Их не запрещали».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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