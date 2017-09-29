Итоги «Нового Дня» – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели, которая на этот раз оказалась чрезвычайно насыщенной. Пик напряженности пришелся на пятницу, когда неизвестные заминировали практически все крупнейшие административные здания города. Кроме того, на этой неделе производились важные назначения в правительстве, а Екатеринбург посещали высокие гости. Не обошлось и без скандала в культурной сфере.

Событие недели

Сегодня, в пятницу, 29 сентября, Екатеринбург переживает очередную массовую волну «минирований» зданий. Уже к 13 часам их счет исчислялся десятками, и с каждой минутой их количество росло. Среди них, в частности, были резиденция губернатора, областной исполком «Единой России», областные министерства, вокзалы, отделы налоговой службы и службы судебных приставов, аппарат уполномоченного по правам ребенка, суды, администрации районов, вузы и школы. Людей эвакуировали из крупнейших торговых центров – «Гринвич», «Мега», «Радуга парк», «Алатырь».

Массовые сообщения о минировании погрузили город в хаос. К трем часам дня загруженность улиц составляла 7 баллов. Эвакуацию обсуждали везде: на улицах, в трамваях, в магазинах. По городу можно было встретить огромное количество мчащихся с мигалками эвакуаторов, машин полиции, МЧС и скорой помощи. Некоторые граждане несколько раз попадали под «минирования». В общей сложности эвакуация, по данным на 16:30, затронула свыше 60 зданий. В полиции точную цифру не называют, отмечая, что продолжают получать тревожные сообщения. РИА «Новый День» ведет онлайн-трансляцию, сообщая обо всех «минированиях» в Екатеринбурге.

Заявление недели

Заявлением недели в последние дни сентября отметился арт-директор ночного клуба «Дом печати» Артем Зверев, инициировавший острую дискуссию вокруг приглашения на зимний фестиваль «Старый новый рок» украинской панк-группы «Пошлая Молли». Зверев обвинил директора фестиваля Евгения Горенбурга в двуличии, напомнив ему о том, что еще недавно в проекте «Умная среда» он выступал против гастролей этого коллектива в уральской столице, поскольку музыканты могут спонсировать войну на Украине. «И на этом ламповом обсуждение у нас с господином Горенбургом возник жаркий спор. На вопрос влияет ли как-то политика на музыку, я честно сказал, что когда делал самостоятельно концерт ГРУППЫ ПОШЛАЯ МОЛЛИ 20 МАЯ в екатеринбурге ко мне приперлась ПРОКУРАТУРА и ФСБ и кошмарили меня за то что якобы группа ЭКСТРЕМИСТСКАЯ. У меня стальные яйца и я не стал отменять концерт. Господин Горенбург сказал, что я идиот раз таким занимаюсь и плачу УКРАИНСКИМ группам гонорары, которые они тратят НА ВОЙНУ», – написал Зверев.

Организатор «Старого нового рока» Евгений Горенбург не остался в стороне и прокомментировал заявление Зверева. Он назвал «Пошлую Молли» одним из самых громких музыкальных открытий 2017 года. Источники в правоохранительных органах сообщают, что «каких-либо указаний сверху» насчет «Пошлой Молли» пока не поступало.

Назначения недели

На этой неделе избранный губернатор Евгений Куйвашев начал формировать обновленный состав своего правительства. Уже в понедельник областное заксобрание одобрило четыре внесенные им кандидатуры, таким образом, первые вице-губернаторы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, а также министр финансов Галина Кулаченко и министр соцполитики Андрей Злоказов сохранили свои посты в правительстве Свердловской области. Депутаты не задали претендентам ни единого вопроса и приняли решение без обсуждения всего за несколько секунд.

Также на этой неделе были назначены замминистра транспорта и дорог (Владимир Герасименко, который ранее был главой Арамили, а до этого – депутатом свердловского заксо), директор нового департамента информатизации и связи (Алексей Рукавишников, который, в свою очередь, покинул пост замминистра транспорта), и директор департамента госзакупок Свердловской области (Марина Трушникова, в прежнем правительстве занимавшая тот же пост). Остальные члены кабмина продолжают трудиться в статусе и.о.

Визит недели

На этой неделе Екатеринбург в шестой раз посетила инспекционная комиссия FIFA вместе с представителями АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018». Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил журналистам, что график строительства Центрального стадиона соблюдается. «В целом мы отмечаем хорошую динамику подготовки города к ЧМ-2018. У вас уже есть прекрасный аэропорт, достаточно гостиниц. Полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу у нас нет».

Фото недели

В минувшие выходные в Верхотурье прошли торжества по поводу дня обретения мощей святого Симеона. Праведника особенно почитают здесь, потому что он местный. Так что, несмотря на первый рабочий день недели, паломников в «уральскую лавру» приехало много. Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, в частности, назвала цифру 4000 человек. Плюс 200 клириков, в том числе – из Греции.

Оказалось, что Верхотурье к такому турпотоку не готово. По крайней мере, пока. Золотые купола, привлекательные молодые священники – с одной стороны и заброшенные пустыри – с другой – в фоторепортаже «Нового Дня».

Видео недели

В редакцию РИА «Новый день» обратилась 53-летняя жительница села Патруши. Людмила Рязанова, учитель химии с 30-летним стажем, рассказала, что ее выгоняют из квартиры. В прошлом году у женщины сгорел частный дом, и местная администрация заселила Рязанову в служебное жилье из маневренного фонда.

Учителя выселяют из служебной квартиры

На этой неделе глава поселка через директора школы на словах передал педагогу указание выехать до конца недели. Людмила Рязанова сообщила корреспонденту РИА «Новый День», что другого жилья у нее нет, и в случае выселения она будет жить на улице. «Я стою в очереди на получение жилья с 1998 года, пятая в очереди, до сих пор. Незадолго до того, как сгорел дом, у меня машина сбила мужа, вскоре он умер. Я после пожара была в таком состоянии, что просто не задавала вопросов. Думала, дали квартиру, и хорошо, буду жить», – объясняет сегодня свою правовую безалаберность Людмила Рязанова. Надежды оперативно решить жилищный вопрос у женщины нет. Учительница лишь надеется, что ее не будут выселять силой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.17

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