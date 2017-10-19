Режиссер Алексей Учитель лично представит фильм «Матильда» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 9 ноября состоится творческая встреча с режиссером скандального фильма «Матильда» Алексеем Учителем. Организатором мероприятия выступает киноклуб Ельцин-центра. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕЦ, в день проведения встречи будут приняты усиленные меры безопасности – как в кинозале, так и на входе.

Кинопоказ «Матильды» начнется в 19:00, затем зрители и журналисты смогут задать свои вопросы лично режиссеру. Цена билета на встречу – от 1200 рублей, для студентов, пенсионеров и льготников – 600 рублей. За два дня до показа стоимость билета будет увеличена до 1500 рублей.

Напомним, официальный прокат «Матильды» в кинотеатрах начинается с 26 октября. Фильм об отношениях последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской задолго до премьеры вызвал огромный общественный резонанс и вскрыл скрытое движение внутри Русской православной церкви, так называемых царебожников. Почитатели Николая Второго, среди которых депутат Госдумы Наталья Поклонская, считают, что фильм Учителя оскорбляет память расстрелянного царя и требуют запретить его показ по всей России. Причем некоторые православные активисты прибегали к радикальным средством борьбы с кинокартиной: от молитвенных стояний до поджога автомобилей возле студии Алексея Учителя. В Екатеринбурге один из царебожников Денис Мурашов пытался поджечь ККТ «Космос», выражая свой протест. Часть кинотеатров после угроз верующих отказались показывать «Матильду», другие приняли принципиальное решение о прокате фильма.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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