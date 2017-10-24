На время ЧМ студентов из екатеринбургских общежитий выселят ради полицейских (ДОКУМЕНТ)

В Екатеринбурге на время подготовки и проведения матчей Чемпионата мира по футболу выселят студентов из общежитий. Освобожденные помещения будут использоваться для размещения сотрудников полиции. Об этом сообщил депутат заксо Александр Ивачев, опубликовав ответ свердловского министерства образования на свой депутатский запрос.

Студенческие общежития будут зарезервированы под размещение МВД в срок с 14 мая по 28 июля 2017 года. По информации парламентария, вузы будут уплотнять график занятий, чтобы закончить учебный семестр раньше положенного.

Как отмечается в документе за подписью министра Юрия Биктуганова, размещение сотрудников полиции будет выполнено в связи с поручением вице-премьера РФ Виталия Мутко.

«Новый День» уже писал о том, что в медуниверситет пришли официальные письма сразу из нескольких министерств – российских и региональных, в которых чиновники рекомендовали руководству вуза изменить планы учебных графиков в связи с проведением Чемпионата мира по футболу – 2018. «Но все это письма рекомендательного характера. Было в этих письмах и предложение предоставить корпуса студенческих общежитий для размещения определенных сотрудников чемпионата мира», – пояснили тогда «Новому Дню» в пресс-службе вуза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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