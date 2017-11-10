Студенты буду сдавать сессию в августе, чтобы освободить общежития для силовиков к ЧМ-2018

Высшие учебные заведения четырех городов России сократят учебный год, чтобы студенты смогли выехать из общежитий до середины мая. В помещениях, где жили учащиеся, разместят сотрудников Росгвардии и полицейских, которые будут обеспечивать безопасность во время Чемпионата мира по футболу.

Студенты вузов в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске сообщили о том, что руководство учебных заведений меняет график обучения. Об этом заявил «Коммерсанту» глава Российского студенческого союза (РСС) Василий Михайлов. Администрации вузов уплотняют график занятий, в частности, некоторые университеты ввели учебные субботы, сессии пройдут в мае. Другие вузы перенесут итоговые экзамены на август.

Решение о досрочном выселении студентов из общежитий было принято руководствами вузов на основании рекомендаций Министерства образования и науки РФ и организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 FIFA.

Так Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) отдаст в распоряжение Рогвардии четыре общежития из шести, где проживают 2,3 тысячи студентов. Общежития Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА) досрочно покинут 500 учащихся. Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) планирует расселить к родственникам или в другие общежития 300 человек. Самарский государственный медицинский университет примет 450 сотрудников полиции, о чем, по словам ректора вуза, уже достигнута договоренность с МВД.

Как ранее писал «Новый День», студенческие общежития Екатеринбурга будут зарезервированы под размещение МВД в срок с 14 мая по 28 июля 2018 года. Вузы также будут уплотнять график занятий, чтобы закончить учебный семестр раньше положенного.

РСС направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором просит не допустить принудительного выселения студентов. «Ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности»,– говорится в письме, отправленном главе кабмина. Михайлов напомнил, что многие учащиеся остаются в общежитиях на каникулах для прохождения практики или устраиваются на работу. «Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше»,– настаивает глава РСС.

В свою очередь в Минобрнауки РФ отметили, что рекомендации не нарушают права студентов, решение о выселении остается на усмотрение руководства вузов. К тому же «ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников» за счет правоохранителей.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи мундиаля примут стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи. Финал пройдет на столичном стадионе «Лужники».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.17

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