Студентов медуниверситета выселят из общаги ради волонтеров ЧМ-2018?

Студенты Уральского государственного медуниверситета со страхом ждут следующего лета, поскольку, возможно, им придется выезжать из общежитий досрочно. Это связано с Чемпионатом мира по футболу 2018 года. Как рассказала «Новому Дню» одна из студенток медвуза, в начале учебного года к ребятам, живущим в общежитии, пришли представители деканата и рассказали о новом положении вещей. «Сказали, что сессия будет в конце мая, хотя обычно мы учимся до середины июня, потом сессия, которая идет до начала июля, после – летняя практика. Еще сказали, что комнату нужно освободить от всех вещей и съехать до 1 июня», – рассказала студентка. По ее словам, будущим медикам сообщили, что «подвинуться» придется ради ЧМ-2018, поскольку куда-то нужно заселять волонтеров. Уточнить информацию у директора волонтерского центра Чемпионата мира по футболу Александра Антимонова не удалось – он недоступен для комментариев. Впрочем, по некоторым данным, речь идет о размещении не волонтеров, а сотрудников полиции.

Напомним, у УГМУ несколько общежитий, которые находятся на Ключевской, 5 и 5а, Анри Барбюса, 2, Токарей, 29 и 31. То есть все в шаговой доступности от главного екатеринбургского футбольного объекта – Центрального стадиона. При этом, согласно «Положению о порядке заселения студентов в общежития», студенческие общежития университета предназначаются для размещения иногородних студентов, интернов, ординаторов, аспирантов на период очной формы обучения, то есть с 01 сентября 2017 г. по 30 июня 2018 г.

Опасения студентов небеспочвенны. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГМУ, в университет пришли официальные письма сразу из нескольких министерств – российских и региональных, в которых чиновники рекомендовали руководству вуза изменить планы учебных графиков в связи с проведением Чемпионата мира по футболу – 2018. «Но все это письма рекомендательного характера. Было в этих письмах и предложение предоставить корпуса студенческих общежитий для размещения определенных сотрудников чемпионата мира. Но, повторюсь, это письма рекомендательного характера, к тому же они поступали не только к нам в вуз. Сейчас идут переговоры на высшем уровне по данному вопросу, он решается, но мы не можем своих студентов выгнать, им нужно где-то жить», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе вуза.

Напомним, в Екатеринбурге пройдут четыре матча отборочного этапа мундиаля. Они состоятся 15, 22, 25 и 28 июня. Из-за футбола в уральской столице отменяются многие знаковые мероприятия. Так, стало известно о том, что УрФУ, скорее всего, придется отказаться от традиционного выпускного на площади перед главным зданием. Эту информацию «Новому Дню» также подтверждали в пресс-службе университета. Также наше агентство писало об отмене традиционных фестивалей «Коляда-plays» (его по решению самого драматурга Николая Коляды перенесли на ноябрь 2018-го) и Ural Music Night, который, возможно, проведут в августе. В течение всего июня в Екатеринбурге будет действовать особое распоряжение, запрещающее проведение массовых мероприятий.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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