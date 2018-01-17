Студентов-медиков оставили без зимних каникул: после сессии сразу на пары из-за ЧМ-2018

Студенты-медики из Екатеринбурга пожаловались на оптимизацию учебного процесса, на которую руководство вуза было вынуждено пойти из-за Чемпионата мира по футболу – 2018. Как рассказал «Новому Дню» третьекурсник, пожелавший не раскрывать своего имени, накануне он сдал последний экзамен в рамках зимней сессии, а уже сегодня ему и его однокашникам пришлось идти на пары. Зимние каникулы фактически отменили, хотя обычно занятия после сессии возобновлялись только в начале февраля, и те, кто сдал все зачеты и экзамены, мог спокойно отдыхать.

Возмущение студентов связано с тем, что до последнего момента информации об отмене паузы между семестрами не было. «На уровне слухов все с осени было. Нам говорили, что такое может случиться, но официально не подтверждали. В итоге все данные передали старостам, а те уже нам. Но кого-то раньше известили, кого-то – позже. А многие ведь заранее планировали отдых в каникулы – к родителям поехать, например. Получается, теперь или билеты пропадут, или прогулы засчитают, если на пары не явишься», – сетует собеседник агентства.

В УГМУ опровергают слова студентов. В пресс-службе вуза «Новому Дню» рассказали, что еще в начале учебного года уведомили всех о переносе каникул с зимы на лето. Однако если верить ранее сделанным заявлениям, то выходит, что в университете противоречат сами себе. Действительно, о возможных подвижках в учебном плане стало известно осенью. В октябре 2017 года в ответ на запрос агентства в вузе говорили, что в УГМУ поступили письма из нескольких министерств, чиновники рекомендовали руководству вуза изменить планы учебных графиков в связи с проведением ЧМ-2018. «Но все это письма рекомендательного характера. Было в этих письмах и предложение предоставить корпуса студенческих общежитий для размещения определенных сотрудников чемпионата мира. Но, повторюсь, это письма рекомендательного характера, к тому же они поступали не только к нам в вуз. Сейчас идут переговоры на высшем уровне по данному вопросу, он решается, но мы не можем своих студентов выгнать, им нужно где-то жить», – говорили тогда «Новому Дню» в пресс-службе вуза. То есть однозначно проинформировать студентов в то время не могли.

Напомним, катавасия с графиком занятий связана с тем, что общежития УГМУ потребуются для нужд полицейских, которых командируют в Екатеринбург на время проведения матчей чемпионата мира по футболу. Здания удобно расположены рядом с Центральным стадионом – на Ключевской, 5 и 5а, Анри Барбюса, 2, Токарей, 29 и 31. Матчи пройдут в июне, поэтому сессию у студентов-медиков переносят на конец мая, а весь учебный график сдвигают.

Екатеринбург, служба информации

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