Ущерб от нарушений при закупках на ремонт дорог к ЧМ-2018 составил 2,5 млрд рублей

Екатеринбургский центр Transparency International (ТИ-Р) опубликовал результаты расследования в сфере госзакупок в дорожной отрасли в регионах, участвующих в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В выборку также попала Удмуртия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего специалисты ТИ-Р исследовали 1535 закупок в 12 регионах, общая сумма которых составила свыше 201 миллиарда рублей. Признаки нарушений обнаружились в 435 закупках (28%), в которых речь шла о сумме свыше 97 млрд рублей. Самые большие суммы закупок и нарушения ТИ-Р обнаружили в Свердловской области.

По данным Transparency International, в регионе из контрактов на 55,4 млрд рублей нарушения были найдены в закупках на 28,3 млрд рублей. Результаты своих исследований представители организации направили в ФАС, откуда уже поступили первые реакции.

В 66% случаев нарушением было установление дополнительных требований к участникам закупок, а именно требование опыта исполнения аналогичных контрактов. В Свердловской области в 2016 г. признаки этого нарушения имелись в 29 закупках. Еще 16% нарушений – это необоснованное укрупнение лотов. В 10% случаев нарушения были найдены, когда заказчик решал проводить открытый конкурс или делать закупки у единственного поставщика. В 8% случаев представители Transparency International нашли другие нарушения, в том числе – завышение цен.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что практически в каждом субъекте РФ в сфере дорожного строительства есть картель, аффилированный с властями. «Участники сговора, как правило, выдают себя поведением на этапах подачи заявок и проведения аукционов, а в дальнейшем демпингуют, изображая активную торговлю, в результате цена настолько опускается, что добросовестные участники попросту вынуждены прекратить играть на понижение», – делают вывод сотрудники организации.

Как утверждают авторы доклада, если бы все закупки прошли без нарушений, то бюджеты разных уровней могли бы дополнительно сэкономить 2,5 млрд рублей. На эти средства можно было бы отремонтировать еще 91 км федеральных трасс.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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