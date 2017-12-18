РЖД объявила старт бронирований на бесплатные поезда для болельщиков ЧМ

РЖД объявила о начале бронирования билетов на поезда, которые будут курсировать между городами-хозяевами ЧМ-2018 в дни проведения матчей. Напомним, что болельщики, у которых есть билеты на игры и оформлен fan ID, имеют право на бесплатный проезд в специальных железнодорожных составах. Для получения брони на поезда нужно пройти регистрацию на сайте www.tickets.transport2018.com и оформить проезд до города, в котором состоится матч.

«После окончания процедуры оформления на электронную почту пользователя, указанную при регистрации, придет информационное письмо, в котором будет представлена вся информация о месте в выбранном дополнительном поезде. Для удобства болельщиков работает электронная служба поддержки. Свои вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд болельщики ЧМ-2018 могут задать по электронной почте support@transport2018.com», – сообщили в пресс-службе РЖД.

По словам директора по пассажирским перевозкам компании Дмитрия Пегова, болельщики уже оформили более 29 тыс. заявок на проезд в спецсоставах. «Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Электропоезда «Ласточка» будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород сдвоенными составами (10 вагонов)», – говорится в пресс-релизе компании.

Сами футбольные фанаты отмечают, что воспользоваться бесплатными билетами смогут только те люди, у которых есть проходки на матчи в Москве, либо те, кто, напротив, будут ехать в места проведения игр из российской столицы.

Екатеринбург, служба информации

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