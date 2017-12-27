Центральный стадион сдадут до Нового года

Центральный стадион в Екатеринбурге сдадут до 31 декабря этого года. Такое заявление сделал вице-премьер Виталий Мутко. «Стадион в Екатеринбурге должен до нового года получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Все стадионы будут введены до 1 апреля, в последнюю очередь это стадион в Самаре. Работы еще много, но все делают с энтузиазмом», – сказал он ТАСС.

Напомним, ранее правительство РФ выпустило постановление, в соответствии с которым срок сдачи в эксплуатацию Центрального стадиона (во время ЧМ-2018 будет называться «Екатеринбург-Арена») перенесен с 2017 на 2018 год.

Также в середине декабря застройщик «Синара-девелопмент» сообщил об окончании основных работ на арене. Сейчас там ведется установка и отладка систем, отвечающих за визуальные эффекты на фасаде ЦС и безопасность. Также завершается отделка подтрибунных помещений.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.17

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