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Пятница, 12 января 2018, 13:31 мск

Екатеринбург

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Сельчане накануне выборов: кто решит их проблемы: президент, Госдума или местные власти (ВИДЕО)

Стартовавшая предвыборная кампания по уже сложившейся традиции может стать сезоном для решения проблем рядовых граждан – тех, на которые предпочитают закрывать глаза в обычное время. Звездой предыдущего электорального цикла на Урале стали долги по зарплате и дорога на Серебрянку. Этот сезон открывает мост в поселке Шамары – деревянный, навесной, опасный – но единственный.

Кто решит проблемы жителей села

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть домов в поселке находится на другом берегу реки Вогулка, которая разделяет населенный пункт пополам. Их связывает напрямую только навесной деревянный мост, непригодный для проезда транспорта. Эту проблему шамарцы считают ключевой и нередко связывают выборы президента России с ее решением. Не все уверены в поддержке основного кандидата на пост президента, поскольку осознают, что строительство нового моста в Шамарах по специальному указанию из Москвы – это нечто из области фантастики.

И тем не менее, ряд опрошенных нами жителей поселка готовы за строительство нового или хотя бы за ремонт старого моста отдать свою лояльность на выборах. И зачастую это не подразумевает поддержки Владимира Путина. Стоит отметить, что даже сторонники президента, твердо уверенные в том, что поддержат именно его, не верят в то, что президент будет решать их насущную проблему. Добавим, что для поселка проблема стоит остро – так из-за отсутствия моста, пригодного для проезда техники, во время пожара огнеборцы не смогли перебраться через реку.

Шалинский район, Свердловская область, служба информации РИА «Новый День»

Шалинский район, Свердловская область. Другие новости 12.01.18

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