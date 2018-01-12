От 0 до 2000 – сколько подписей удалось собрать свердловским штабам кандидатов в президенты

Завершается очередная неделя сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты РФ. Предвыборные штабы, расположенные в Свердловской области, показывают разную степень эффективности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на текущий момент больше всего подписей – около 2000 – набрал свердловский штаб «яблочника» Григория Явлинского. Об этом сообщила руководитель штаба Ирина Скачкова. На втором месте – штаб кандидата от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак: за нее подписался 1701 свердловчанин, сообщила представитель штаба Наталья Неволина. В течение следующей недели оба штаба планируют достичь нужного показателя в 2500 подписей и отправить их своим кандидатам в Москву. Также около двух третей от необходимых 2,5 тысяч подписей набрал свердловский штаб Бориса Титова (Партия роста).

С ближайшего понедельника к активному сбору подписей приступит штаб кандидата от Монархической партии Антона Бакова, о чем сообщил его представитель Ярослав Ширшиков. Остальные малые партии в Екатеринбурге пока подписи не собирают.

Сколько подписей удалось собрать в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина – неизвестно. В принадлежности к его региональному штабу никто из официальных лиц не сознается. Представитель движения «Волонтеры Победы» Эльдар Валиуллин, который поначалу давал комментарии по этой теме, прекратил эту деятельность, когда выяснилось, что одновременно он являются действующим членом избиркома Екатеринбурга и ЦИК потребовала провести проверку по этому факту.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.18

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