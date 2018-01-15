Работников епархии и СИЗО заставят ходить пешком во время ЧМ, – в мэрии рассказали о перекрытиях улиц по часам

В администрации Екатеринбурга рассказали, какие улицы и в какое время будут перекрывать непосредственно в дни матчей Чемпионата мира по футболу. Напомним, они пройдут 15 июня (игра начнется в 17:00), 21 и 24 июня (матчи начнутся в 20:00) и 27 июня (в 19:00).

Как сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева, в эти четыре дня перекрывать движение транспорта будут в квадрате улиц Токарей – Московская – ВИЗ-бульвар – Гурзуфская. Ограничения будут начинаться с 10:00 и длиться еще несколько часов после завершения матча. Попасть внутрь периметра в дни матчей на транспорте будет невозможно – только пешком.

Исключение будет сделано для жителей домов, находящихся внутри квадрата, и то лишь для тех, что заранее позаботятся об аккредитации. Те, кто получат ее, смогут проезжать в свои дворы или выезжать оттуда за три часа до начала матча.

Бумаги для проезда на личных авто будут выдавать не всем – только тем, кто сумеет предоставить документы о праве собственности, данные о регистрации (постоянной или временной) или договор аренды на квартиру, которая находится в доме внутри периметра. Данные вместе с заполненной анкетой (бланки опубликуют на официальном сайте города-организатора 10 февраля) надо будет передать в свою управляющую компанию или ТСЖ до 15 марта. После данные будут проверены – те, кто предоставил достоверную информацию, смогут получить заветные бейджи.

Заметим, что получить аккредитацию можно будет только на одно транспортное средство. В мэрии предупредили, что будет действовать принцип «один человек – одна машина». Сведения о ТС (госномер и марка авто) надо будет указывать в анкете.

Все, кто не успеют оформить документы, будут ходить во время матчей пешком. То же касается и работников организаций, которые расположены внутри квадрата Токарей – Московская – ВИЗ-бульвар – Гурзуфская. В том числе – служителей Екатеринбургской епархии и работников СИЗО №1 и ИК №2.

Интересно, что во время тестовых матчей также будет тестироваться транспортный периметр, но без перекрытия проезда для жителей домов. «Чтобы не мучить жителей», – пояснили в комитете.

Екатеринбург, служба информации

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