Коммунальщики напугали жителей «пристадионья» тотальными перекрытиями

Жители Екатеринбурга встревожены последними новостями о возможных перекрытиях дорог для движения частного транспорта во время проведения Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года. Собственники квартир в домах, которые попали в периметр, получают рассылку от представителей коммунальных организаций, в частности, от ТСЖ. Из нее жильцы поняли, что без аккредитации внутрь периметра Московская – ВИЗ-бульвар – Токарей – Гурзуфская нельзя будет проехать вовсе.

«Слушайте, а чего тогда нас, жителей пристадионья какими-то пропусками пугают? Что типа чуть ли не в феврале надо будет зарегистрировать свое присутствие на это время», – пишут в соцсетях екатеринбуржцы. Они уверены, что жильцов будут проверять на право проходить во дворы во время всего срока мундиаля. Многие горожане, кому повезло жить рядом со стадионом, планируют отпуска на время проведения чемпионата мира. «Очень здравая идея – свалить на время ЧМ из города, сам ее вынашиваю, ибо делать в городе будет нечего, если ты не фанат и не журналист. Думается, пробки будут ого-ого (учитывая ограничение движения транспорта в центре)», – делятся своими соображениями пользователи соцсетей.

Между тем ранее речь не заходила об ограничении движения пешеходов или общественного транспорта. Перекрытия в периметре улиц, как уже писал «Новый День», будут только непосредственно в дни игр – 15, 21, 24 и 27 июня. В эти даты внутри квадрата улиц Московская – ВИЗ-бульвар – Токарей – Гурзуфская движение личного транспорта будет ограничено с 10 утра до завершения матчей. При этом власти Екатеринбурга предусмотрели аккредитацию для жителей домов, попавших в этот периметр. Все, кто до середины марта подаст заявки, получат право передвигаться по перекрытым улицам дольше – их перестанут пускать только за три часа до начала матча. Напомним, в заявках должна быть информация с указанием госномера, марки машины и документами, подтверждающими право проживания на этой территории (свидетельство о собственности, регистрация по месту жительства или пребывания или же договор аренды жилого помещения). Пропуски будут выдаваться по принципу один человек – одна машина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.01.18

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