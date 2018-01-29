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Понедельник, 29 января 2018, 11:25 мск

Екатеринбург

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Свердловчане отнесли в фонд капремонта почти 15 млрд рублей, но регоператор все равно недоволен

За три года действия программы капремонта многоквартирных домов жители Свердловской области отдали в фонд и на спецсчета порядка 14,25 млрд рублей. На эти деньги было отремонтировано 4088 многоквартирников, сообщил директор фонда капремонта Станислав Суханов.

Представитель регоператора, вместе с тем, пожаловался на жителей Свердловской области. По данным г-на Суханова, срыв сроков по капремонту чаще всего провоцируют управляющие компании и собственники помещений, которые не пускают подрядчиков к общему имуществу, а иногда требуют проводить работы, не включенные в стандартный перечень.

Напомним, ранее правительство Свердловской области выпустило постановление, предусматривающее административную ответственность для тех, кто мешает ремонтникам. Правда, обезопасить жителей от криворуких подрядчиков по капремонту власти обязались только через год – в 2019-м заработает обязательное страхование ответственности строителей на случай ЧП и порчи имущества владельцев квартир. «Мы в новые договоры включаем пункт страхования ответственности перед третьими лицами (то есть собственниками, – прим. ред.). Если в процессе капитального ремонта происходят какие-то нарушения, связанные с нанесением ущерба, это будет оплачиваться. Если меньше 10 тысяч ущерб, то фонд или подрядчик, если выше – страховыми компаниями. Такая практика есть в других субъектах, мы ее взяли за основу», – говорил ранее «Новому Дню» г-н Суханов.

Екатеринбург, служба информации

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