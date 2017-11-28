С 2019 года заработает защита от криворуких подрядчиков по капремонту

Со следующего года жителей многоквартирных домов, которые попали в программы капремонта, обезопасят от горе-подрядчиков. Речь идет о тех ситуациях, когда строители при проведении работ портят личное имущество конкретных людей. Так, «Новый День» уже не раз писал о том, что только в Свердловской области было несколько неприятных инцидентов, когда подрядчики устраивали потопы и пожары, после которых ущерб исчислялся сотнями тысяч рублей. При этом суд встал на сторону владельца пострадавшей квартиры лишь один раз – житель Асбеста, чье жилье было затоплено в ходе капремонта трижды, сумел доказать свою правоту в областной инстанции.

Суд постановил тогда взыскать ущерб с Фонда капитального ремонта, однако, как рассказал сегодня «Новому Дню» глава регоператора Станислав Суханов, в итоге фонду удалось договориться с подрядчиком о том, что именно он – как причинивший ущерб – выплатит все причитающееся собственнику. «Подрядная организация взяла на себя все затраты и оплатила работы, но это частный случай. До сих пор судебная практика не наработана», – сказал собеседник агентства.

По его словам, с 2019 года в договоры на строительно-монтажные работы по капремонту будет добавлен новый пункт, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. «Мы в новые договоры включаем пункт страхования ответственности перед третьими лицами (то есть собственниками, – прим. ред.). Если в процессе капитального ремонта происходят какие-то нарушения связанные с нанесением ущерба, это будет оплачиваться. Если меньше 10 тысяч ущерб, то фонд или подрядчик, если выше – страховыми компаниями. Такая практика есть в других субъектах, мы ее взяли за основу», – сказал г-н Суханов.

Он рассказал агентству, что на повышение платы за капремонт это не повлияет. «Это лишь повлечет цену входа в договор для подрядных организаций, поскольку это будет определенный процент от цены строительно-монтажных работ», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

Вывоз мусора «по-новому» может обойтись свердловчанам в 500 рублей с квартиры. / В финал битвы за Серов вышли бывший и действующий сотрудники УГМК. Выбывший кандидат заявляет о сговоре. / Россияне совершенно перестали бояться гнева божьего и массовых репрессий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»