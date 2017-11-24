Гнилой дом разваливается после двух ремонтов (ВИДЕО)

В редакцию «Нового Дня» уже во второй раз за год обратились жители дома в переулке Черниговском, 13. В прошлом году здание капитально отремонтировали. Обновили фасад, поменяли трубы холодного и горячего водоснабжения, заменили батареи отопления в квартирах, перестелили кровлю, починили подвал. Но безопаснее и комфортнее жить в доме не стало. Соседний дом такой же конструкции и того же года постройки признали аварийным, расселили и снесли, а это здание почему-то решили откапиталить, в итоге через год после проведения работ в нем рухнул потолок.

Дом в переулке Черниговском

После того как на проблему обратили внимание журналисты, домом на Черниговском, 13, заинтересовалась прокуратура. Еще спустя некоторое время в здание вернулись ремонтники и подлатали его уже во второй раз, однако ситуацию это не исправило – по стенам идут трещины, на потолках образуются дыры и щели, прогнившие потолочные балки и перекрытия шатаются от малейшего прикосновения.

Как рассказала агентству жительница дома Дина, здание обслуживает управляющая компания «РЭМП Эльмар». Сотрудники УК, по ее словам, приносили жильцам акты, в которых говорилось о том, что они исполнили предписания прокуратуры и привели дом в порядок. «Им месяц давали на исправление ошибок. Но я сама эти акты не подписывала», – сказала собеседница агентства.

Выяснить позицию представителей управляющей компании не удалось – телефон приемной директора Сергея Золотухина не отвечает. В прокуратуре Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию на Черниговском, 13, позднее.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Фонда капитального ремонта, работы в здании проводила компания «Капитал-строй». Ее возглавляет Алексей Крицкий. Всего в 2016 году фирма получила подряд на 16 домов, а годом ранее – на 18.

«Дом [после капитального ремаонта] был сдан, комиссия его приняла, хотя в процессе работ были некоторые нарушения по срокам. Если есть претензии по тому, как были выполнены работы, жители должны пригласить представителей управляющей компании, те должны составить акт, передать его нам, а мы – подрядчику, так как в течение пяти лет он несет гарантийные обязательства. Но проведение капремонта не отменяет того, что управляющая компания должна обслуживать дом. Зависит от того, что именно жильцов не устраивает», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе регоператора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Гуськов

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