К мемориалу жертвам кемеровской трагедии в Екатеринбурге до сих пор несут цветы (ФОТО)

Жители Екатеринбурга второй день несут к неофициальному мемориалу памяти жертв пожара в Кемерове цветы, горят зажженные вчера свечи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за часы, прошедшие после окончания вчерашнего траурного митинга, число цветов и мягких игрушек, которые уральцы принесли к фонтану «Каменный цветок», возросло в несколько раз. Даже люди, которые просто спешат на работу, останавливаются у мемориала, чтобы почтить память погибших. На площади Труда дежурят два сотрудника МЧС.

Напомним, вчера в 14:00 около мемориала стихийно прошел траурный митинг, на который собралось не менее 150 человек. На встречу также пришли общественники и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Многие говорили, что трагедия произошла из-за преступной халатности и безответственности, и требовали наказания виновных. Одна из пожилых горожанок убеждала собравшихся, что надо обучать детей правилам безопасности с раннего возраста: «Чтобы дети знали, как действовать в случае ЧП, если нет помощи».

Сегодня в Кемерове начались похороны погибших в пожаре. Напомним, по последним официальным данным, число жертв торгового центра «Зимняя вишня» составляет 64 человека. По сообщениям СМИ, среди погибших 41 ребенок. В России объявлен общенациональный траур.

Екатеринбург, служба информации

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