Свердловские единороссы объявят о начале праймериз в гордуму уже завтра

Завтра в Екатеринбурге состоится заседание регионального политического совета «Единой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, на политсовете будет назначено предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы от «Единой России». Ожидается, что праймериз по всей стране пройдут 3 июня.

Сложность ситуации в том, что до сих пор нет официальной информации, по какой схеме будут проходить сентябрьские выборы в Екатеринбурге: по действующей (50% одномандатников и 50% списочников) или доля списочников сократится, например, до 25%, а доля одномандатников увеличится. При втором варианте неизбежна перенарезка избирательных округов. Теоретически до объявления выборов еще есть время внести изменения.

Пока точно известно лишь одно: в заксобрание внесено целых два законопроекта, меняющих схему избрания главы Екатеринбурга. Первый предложил губернатор Евгений Куйвашев: отменить прямые выборы главы и заменить их «конкурсной системой». Второй внес депутат Вячеслав Вегнер: выбирать мэра всем городом, и к тому же снова наделить его всей полнотой власти над городской администрацией, какая была у Аркадия Чернецкого до 2011 года.

Екатеринбург, служба информации

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