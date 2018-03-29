В ходе праймериз в Екатеринбурге единороссы выберут 75 претендентов на избрание в гордуму

Свердловский региональный политсовет «Единой России» принял решение о проведении предварительного голосования по выборам депутатов в органы МСУ 3 июня.

Как доложил секретарь СРО ЕР Виктор Шептий, плановые выборы городских дум в сентябре пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре. Он не стал скрывать, что особое внимание партии будет обращено на Екатеринбург.

Шептий подтвердил, что выборы в областном центре пройдут по существующей схеме – 18 депутатов будет избраны по одномандатным округам, ещё 18 – по партийным спискам.

В каждом избирательном округе в ходе праймериз будут избраны один кандидат-одномандатник и одна территориальная группа из трёх человек, из которых будет избран депутат в случае победы единороссов в этом округе по партийному списку. Таких тергрупп тоже будет 18. Кроме того, будет избрана общемуниципальная партийная группа – также из трёх человек. Таким образом, всего единороссам в Екатеринбурге необходимо отобрать 75 человек. Заявления от желающих принять участие в праймериз будут приниматься ориентировочно после 10 апреля.

За такую схему участники политсовета проголосовали единогласно.

Также был утверждён состав оргкомитета праймериз. В него вошли сам Шептий, Председатель исполкома Александр Косинцев, его зам Андрей Мозолин, Депутаты заксо Александр Серебренников, Михаил Клименко, Сергей Никитин, главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин, юристы, общественники – всего 20 человек.

Напомним, что ранее на праймериз «Единой России», наапример, удавалось побеждать людям, ранее уволенным за коррупцию. Бывший глава Северного управленческого округа Владимир Овчинников, освобожденный по амнистии за преступление коррупционного характера победил в праймериз «Единой России» для участия в выборах в в Серовскую городскую думу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.18

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