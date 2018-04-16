Главный ненавистник фунфыриков собрался в депутаты екатеринбургской думы

Объявился еще один желающий побороться за место в городской думе Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своих амбициях заявил местный общественник Дмитрий Чукреев. Больше всего он известен своей непримиримой борьбой с киосками, которые продают алкоголь, прежде всего – бутыльки со спиртом и настойкой боярышника, так называемые фунфырики. Иногда борец за народную трезвость даже страдает от агрессии продавцов.

Кроме него на праймериз «Единой России» на текущий момент заявились еще четыре человека. Это общественник Николай Потеряев, предприниматель Ольга Сметанина, студент Артем Николаев и бизнесмен Игорь Капустник. Всего единороссам надо набрать как минимум 75 кандидатов, но пока выдвижение идет вяло.

Екатеринбург, служба информации

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