Итоги недели – все самое интересное по версии РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге наконец-то закончилась длинная рабочая неделя. Редакция РИА «Новый День» в Екатеринбурге в первый день долгого первомайского уикенда подводит итоги прошедших шести дней.

Событие недели

Самым громким происшествием этой недели стал инцидент в ЖК «Бажовский», закончившийся гибелью двоих людей. Как позднее установило следствие , список жертв пополнили бизнесмены Павел Неверов и Олег Елкин, которые некогда вели совместное предприятие, но после его банкротства у них остались претензии друг к другу. Конфликт завершился трагически – Елкин выхватил пистолет и сначала убил Неверова, а потом попытался покончить с собой, в итоге и он умер, но не на месте, а в больнице.

У обоих остались многомиллионные долги по кредитам в Сбербанке, а в бизнес-тусовке посчитали, что Елкин не просто так пригласил Неверова в «Олми». «С точки зрения бизнеса, приглашение Неверова в «Олми» было похоже на решение пригласить в бизнес номинального директора и скинуть на него все долги. В доходный бизнес консультантов на должность партнера не приглашают. А когда в 2013-м «Олми» переписали на Неверова, это подозрение только усилилось, – рассказал «Новому Дню» один из свердловских предпринимателей. Через пару лет ситуация в фирме резко ухудшилась, обоих бизнесменов обанкротили, только один успел подстраховаться, а другой – нет. Павел Неверов был совсем не дурак, он мог и не знать всех нюансов, подал на личное банкротство, имущество переписал на жену, и с основных долгов «съехал».

Отставка недели

На этой неделе стало известно о том, что после внезапного отпуска отказывается от своих полномочий глава Первоуральска Валерий Хорев. Депутаты его добровольную отставку одобрили. Вместо Хорева был назначен врио – заместитель главы по стратегическому планированию и инвестициям Игорь Кабец. Неладное в мэрии Первоуральска началось после того, как было возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника управления архитектуры и градостроительства города Константина Гартмана. По версии следствия, он помогал частной фирме получать муниципальные земельные участки в обход закона, за что получил от предпринимателей около 800 тыс. рублей. После того, как в администрации прошли обыски в рамках этой «уголовки», из мэрии побежали чиновники – кто-то пытался уйти в отставку, кто-то на больничный.

Заявление недели

На минувшей неделе в Екатеринбурге побывал Гоблин – популярный автор дубляжа и публицист, а в прошлом – милиционер. Дмитрий Пучков встретился с читателями в книжном магазине, где ответил на вопросы, и в том числе по местной повестке. Например, он прокомментировал новость об отмене прямых выборов главы города. «Как вам доверять кого-то выбирать, раз вы выбрали Евгения?» – отметил он. Слушатели встретили ремарку громким смехом. Пучков пояснил, что управленческой деятельностью должны заниматься профессионалы.

О днятельности Евгения Ройзмана Пучков высказался и более развернуто позже, в интервью «Новому Дню». Также в беседе с корреспондентами агентства писатель обсудил го, Сталина, президентские выборы и многое другое. Подробнее смотрите на видео.

Дмитрий Гоблин Пучков. Интервью.

Тренд недели

В Екатеринбург и Свердловскую область в конце апреля нагрянула зима. Существенно похолодало в начале недели, а к среде снегопад стал таким сильным, каких не было даже минувшей зимой. За сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Погода внесла свои коррективы в жизнь города – три самолета не рискнули сесть в Кольцово и ушли на посадку в Большое Савино в Пермь, таксисты взвинтили цены в несколько раз, чиновники решили перенести традиционный субботник на более теплое время.

Фото недели

Но не все испугались снегопадов, как екатеринбургские муниципальные служащие. Например, у Вечного огня подростки устроили вахту памяти – в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на снег и ветер, дети стояли в карауле.

Видео недели

Репетиция парада

В пятницу вечером состоялась первая полномасштабная репетиция Парада Победы на площади 1905 года – с военными и техникой. Впервые в репетиции участвовали воины на квадроциклах, пикапы на базе «УАЗ Патриот» с крупнокалиберными пулеметами и подразделение с машинами, у которых на крыше были размещены беспилотные летательные аппараты. По настоящепму удивительным оказался тот факт, что военную технику привезли на грузовых платформах. Мэрия спорит с военными не первый год о том, что танки разрушают дорожное покрытие.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.18

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