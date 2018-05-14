Скончался россиянин, впавший в кому в Турции

Мужчина из Екатеринбурга, впавший в кому на отдыхе в Турции, скончался не приходя в сознание.

Сообщение о гибели россиянина появилось накануне около 10 часов вечера. «Сегодня, 13 мая 2018 года, не выходя из комы, мой сын, Сергей Цукрук умер», – написала на своей странице «ВКонтакте» его мать. Сергей Цукрук отдыхал на турецком курорте с супругой и ребенком. 3 мая после сердечного приступа он впал в кому. Семья открыла сбор средств. 7 мая медики сделали попытку отключить Сергея от ИВЛ и перевести на самостоятельное дыхание, однако безуспешно, мозг россиянина не реагировал.

В страховой компании ERV рассказали, что мужчина совершил попытку суицида. «Исходя из обстоятельств происшествия, такие события являются не страховыми. Согласно правилам страхования ERV и ГКРФ самоубийство или покушение на самоубийство не входят в страховое покрытие. Это означает, что страховщик не вправе возместить расходы на лечение, транспортировку и пр.", – пояснял ранее страховщик.

По информации, опубликованной близкими Сергея в соцсетях, первые несколько дней пребывания в клинике обошлись в 10 тысяч евро, собрать удалось, по последним опубликованным родственниками данным, – около полутора миллионов рублей.

Екатеринбург, Анталья, служба информации

Екатеринбург, Анталья. Другие новости 14.05.18

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